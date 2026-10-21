Cuadrado hace la gran Falcao y denuncia que los árbitros no quieren a Millonarios campeón

¿Es más que evidente? Millonarios volvió a terminar un partido en el que los reclamos al árbitro fueron una constante, y con el antecedente que Radamel Falcao García ya había denunciado esto, Juan Guillermo Cuadrado redobló la apuesta. Habló fuerte y claro.

¡A los antecedentes! “Nos robaron todo el torneo, ante la duda, todo era en contra de Millonarios. Así no vuelva a jugar en Colombia, me importa un carajo, pero todo el torneo fue en contra de Millonarios, y después dicen que le querían regalar el torneo a Radamel, qué estupidez están diciendo”, dijo Falcao tras la eliminación de los cuadrangulares de la Liga Colombiana I-2025.

Desde aquellas declaraciones de Radamel Falcao se empezó a instalar la narrativa entre los hinchas de Millonarios que los árbitros y la Dimayor le estaban pasando factura al equipo ‘Albiazul’. Juan Guillermo Cuadrado sumó un argumento más a esta premisa tras el empate 1-1 contra Once Caldas del 20 de octubre.

Cuadrado denuncia que los árbitros no quieren a Millonarios campeón

Cuadrado en Millonarios vs. Once Caldas. (Foto: X / @MillosFCoficial)

“No hay que entrar como en polémica por lo que pasó hoy (20 de octubre), pero sí creo que tienen un margen obviamente para poder mejorar esas situaciones. Y creo que así como nosotros tenemos que mejorar situaciones, obviamente desde la parte arbitral también ellos deben mirar cómo hacerlo mucho más fácil, ser más como equitativos, porque para mí en muchas situaciones hoy nos pitaban más las faltas a nosotros que a ellos. Es como lo que he visto más o menos. Y que muchas veces uno quiere hablar, y con respeto también, pero, eh, no se ve como ese respeto a veces porque, pues, te hablan de una manera totalmente diferente. Pero creo que a medida que se va viendo, sin entrar en polémica, pues todos estamos dispuestos a mejorar”, denunció Cuadrado.

Juan Guillermo Cuadrado quiere jugar con Falcao en Millonarios y así lo confesó

No solo respaldó la premisa de Radamel Falcao sobre los malos arbitrajes hacia Millonarios, Juan Guillermo Cuadrado también confesó el deseo de jugar con ‘El Tigre’ en Millos diciendo que “le dije: ‘Panita, todavía tiene la oportunidad. Prepárese, póngase bien. Acá con la ayuda de Dios, si lo quiere, lo esperamos’. Vamos a ver. Yo se la tiré”.

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