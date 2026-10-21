Dayro Moreno le responde a los hinchas de Millonarios por insultarlo: “Siempre respeto”

Un viejo conocido volvió al estadio Nemesio Camacho ‘El Campín’ de Bogotá. Dayro Moreno fue el villano para los hinchas de Millonarios en el partido del 20 de octubre y no dudaron en hacérselo saber, pero el delantero del Once Caldas les dio una lección luego de que lo insultaran.

“Eso es lo lindo del fútbol, creo que eso es la pasión, lo que crea el fútbol. Hay que acostumbrarse a eso, a los chiflidos, eso hace parte del fútbol, del espectáculo. Y lo mío es en la cancha. Trabajar, hacer goles, que eso es lo que me caracteriza a mí. Entonces, respetar a la hinchada de Millonarios cuando me silba, pero lo mío es en la cancha. Respeto siempre a los estadios donde voy, siempre respeto, silben o no me silben, pero siempre el respeto va a haber de Dayro. Y la celebración de el gol siempre lo bailo. Aquí en ‘El Campín’, en Medellín, en Manizales, en todos lados, porque esa es la celebración mía que me ha caracterizado en toda mi carrera“, dijo Dayro Moreno cuando le preguntaron por los silbidos e insultos de los hinchas de ‘Millos’.

En síntesis