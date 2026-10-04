El duro mensaje de Néstor Lorenzo a Juan Manuel Rengifo en la Selección Colombia

Néstor Lorenzo se sinceró sobre el proceso de Juan Manuel Rengifo y sus opciones de tener minutos en la Selección Colombia.

La Selección Colombia dejó algunas dudas en sus dos amistosos de esta fecha FIFA y varios jugadores que generaban expectativa no tuvieron minutos. Después de la derrota ante Paraguay, Néstor Lorenzo habló específicamente sobre uno de ellos y explicó por qué todavía deberá esperar para tener su oportunidad con la Tricolor.

Se trata de Juan Manuel Rengifo, volante de Atlético Nacional que recibió su primera convocatoria a la Selección Colombia. Lorenzo fue claro al referirse a su situación: “Rengifo es un buen jugador, está iniciando el proceso con nosotros. Así como hoy jugó Asprilla, que esperó mucho tiempo para debutar, son procesos y estamos en construcción”.

Las palabras del entrenador dejan entender que Rengifo seguirá teniendo un rol alternante dentro de Colombia y que todavía deberá esperar para ganarse un lugar. Incluso, su debut podría seguir postergándose en el próximo amistoso frente a Perú si Lorenzo mantiene la misma consideración dentro de la plantilla.

Por ahora, jugadores como Yáser Asprilla y Matías Orozco aparecen por delante en las opciones que ha utilizado el entrenador. Asprilla, precisamente, recibió minutos ante Paraguay y fue uno de los jóvenes que Lorenzo destacó después del encuentro.

Lorenzo también utilizó como referencia el caso de Juan Fernando Quintero, quien se incorporó muy joven a la Selección Colombia y tuvo que esperar para comenzar a ganar protagonismo. Hinchas de Atlético Nacional piden que ya tenga minutos en este último amistoso.

Los números de Juan Manuel Rengifo en esta temporada

En este semestre con Atlético Nacional, Juan Manuel Renfigo ha jugado un total de 22 partidos entre todas las competencias. Ha marcado 7 goles y ha dado 6 asistencias. Lleva en cancha cerca de 1.600 minutos y titular absoluto para Diego Arias.

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Juan Manuel Rengifo – Atlético Nacional.

En resumen