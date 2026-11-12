El millonario precio que Vasco Da Gama le puso a Carlos Gómez

El delantero colombiano Carlos Gómez tiene el interés firme de la Premier League y trascendió cuánto pide Vasco Da Gama.

Carlos Andrés Gómez atraviesa uno de sus mejores años en cuanto a minutos y goles con Vasco da Gama. Su rendimiento en Brasil no ha pasado desapercibido y, como era de esperarse, el extremo colombiano ya comienza a sonar para dar el salto al fútbol europeo.

El interés del AFC Bournemouth es real y ya fue comunicado a Vasco da Gama. Sin embargo, el gigante brasileño respondió con una postura clara: el precio de venta de Carlos Andrés Gómez es de 17 millones de euros.

Ahora dependerá del club inglés si está dispuesto a invertir esa cantidad por el delantero y extremo de 24 años. Gómez es habitual en las últimas convocatorias de Néstor Lorenzo para la Selección Colombia durante 2026 y ya cuenta con experiencia europea tras su paso por la Ligue 1 de Francia.

El Rennes lo vendió a Vasco da Gama por poco más de seis millones de euros a cambio del 60% de sus derechos deportivos. Por lo tanto, si se concreta una transferencia por los 17 millones solicitados, el club francés podría recuperar prácticamente el triple de su inversión inicial.

Vasco da Gama no tiene urgencias económicas que lo obliguen a vender al colombiano y, además, cuenta con un contrato vigente hasta 2031. Carlos Andrés Gómez no saldría fácilmente, salvo que el conjunto brasileño esté convencido de aceptar una oferta por uno de sus titulares.

Las estadísticas de Carlos Andrés Gómez en el Vasco Da Gama de Brasil

Carlos Andrés Gómez lleva 9 goles y 12 asistencias en poco más de 60 partidos en dos temporadas con el Vasco Da Gama. En Colombia lleva 2 goles en 11 partidos.

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Carlos Andrés Gómez – Selección de Colombia. Foto: Getty.

En resumen