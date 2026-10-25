Marino Hinestroza marca un doblete y Vasco Da Gama decide dónde jugará en el 2027

El extremo colombiano Marino Hinestroza no tuvo protagonismo en Vasco Da Gama y ahora revelan dónde jugará en el 2027.

Marino Hinestroza cerró un semestre irregular en Vasco da Gama de Brasil, con pocos minutos y sin lograr consolidarse con los entrenadores, luego de haber sido una de las figuras de Atlético Nacional. Desde la prensa cuentan dónde jugará la siguiente temporada.

Pese a que la intención del futbolista era buscar otro equipo, incluso si debía reducir sus aspiraciones económicas, Vasco da Gama no tendría previsto venderlo y lo ratifica como uno de los extremos para el próximo año.

Deportivo Cali y el Independiente Medellín (DIM) estuvieron negociando para intentar concretar su regreso a Colombia. Sin embargo, Vasco da Gama no habría reducido sus pretensiones económicas de al menos 3 millones de dólares.

Vasco da Gama pagó seis millones de dólares por el 80 % de los derechos deportivos de Hinestroza, en una operación en la que se impuso a otros interesados, entre ellos Boca Juniors de Argentina. Por su parte, Atlético Nacional también apareció pero fue el propio equipo ‘Verdolaga quién lo descartó.

Registra apenas dos goles en 33 partidos disputados, en el Brasileirao ocupa el decimotercer puesto y busca asegurar su clasificación a un torneo internacional. A nivel de Selección Colombia, no fue tomado en cuenta en la última lista de Néstor Lorenzo.

Los otros jugadores colombianos en Vasco Da Gama

Actualmente, en Vasco Da Gama hay jugadores colombianos como Marino Hinestroza, Andrés Gómez, Carlos Cuesta y Johan Rojas. Todos con poca regularidad y sin contar para los entrenadores.

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