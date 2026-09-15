Vasco Da Gama vs Santa Fe HOY: ¿Qué canal pasa el partido de cuartos de final de Copa Sudamericana?

Los canales para ver el partido entre Vasco Da Gama y Santa Fe por la Copa Sudamericana.

Este martes 15 de septiembre de 2026 se enfrentan por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, Vasco Da Gama contra Santa Fe. En la ida fue 0 a 0 y ahora ambos clubes llegan con las mismas chances de meterse a las semifinales de la Copa.

¿Qué canal pasa Vasco Da Gama vs Santa Fe y a qué hora juegan?

El partido de Vasco Da Gama vs Santa Fe comenzará desde las 17H00 (CO) y se podrá ver por la señal de ESPN y también el plan premium de Disney+.

La ida fue 0 a 0 en la altura de Bogotá y a Santa Fe le puede salir muy caro perderse tantas oportunidades como se perdió en la ida. El equipo colombiano llega a Brasil con la gran intención de repetir la hazaña contra River Plate y clasificar como visitante.

Por otro lado, Vasco Da Gama llega en un momento muy delicado, puesto que, en Brasil está en puestos de descenso, y para el club es más importante mantenerse en el Brasileirao, en lugar del torneo internacional. Son varias dudas sobre el futuro del club.

¿Contra qué equipo va el ganador en semifinales?

Para cualquier equipo que clasifique a las semifinales, el rival saldrá de la llave de Sao Paulo y Boca Juniors, en la ida los argentinos ganaron 1 a 0 y todo se define también en esta jornada en horas de la tarde.

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En síntesis