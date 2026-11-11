Sorpresa total en Colombia: los equipos de la Premier League que siguen a Carlos Andrés Gómez

Carlos Andrés Gómez es uno de los jóvenes jugadores que viene pisando fuerte en la Selección Colombia y que no deja de sumar interesados para un movimiento en el futuro. Ahora incluso se reveló que el jugador de 24 años se metió en planes de la Premier League.
Los equipos de la Premier League que quiere a Gómez
Ahora mismo desde Brasil, según Globo, Carlos Andrés Gómez se metió en planes de 3 clubes de la Premier League. Transfermarkt confirma cuáles son esos equipos que buscando al jugador:
- Nottingham Forest
- Bournemouth
- Everton
Estos 3 clubes de la Premier League siguen al extremo colombiano para cualquier movimiento en las próximas semanas. Por lo cual, no es seguro que el jugador termine su contrato en Brasil, el cual está firmado hasta la temporada 2031.
Gómez fue convocado con la Selección Colombia. (Foto: GettyImages)
Otro club que también estuvo sondeando seriamente al jugador colombiano es el Bayer Leverkusen. El equipo que fuera campeón de la Bundesliga ve con buenos ojos apostar por el talento colombiano. Gómez lleva una buena temporada en Vasco Da Gama en Brasil.
El valor de mercado de Carlos Gómez
Según la información de Transfermarkt, ahora mismo el valor de mercado de Carlos Gómez es de 15 millones de euros. Tiene contrato hasta finales de la temporada 2031. Una venta podría dejar importantes ingresos financieros para el Vasco.
Encuesta¿Debe irse a la Premier League?
¿Debe irse a la Premier League?
YA VOTARON 0 PERSONAS
En síntesis:
- Carlos Andrés Gómez interesa a Nottingham Forest, Bournemouth, Everton y Bayer Leverkusen.
- 15 millones de euros es el valor de mercado actual de Carlos Andrés Gómez.
- Contrato hasta 2031 mantiene el extremo colombiano Carlos Andrés Gómez con Vasco Da Gama.