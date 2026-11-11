Sorpresa total en Colombia: los equipos de la Premier League que siguen a Carlos Andrés Gómez

Los equipos de la Premier League que harían un movimiento por Carlos Andrés Gómez.

Carlos Andrés Gómez es uno de los jóvenes jugadores que viene pisando fuerte en la Selección Colombia y que no deja de sumar interesados para un movimiento en el futuro. Ahora incluso se reveló que el jugador de 24 años se metió en planes de la Premier League.

Los equipos de la Premier League que quiere a Gómez

Ahora mismo desde Brasil, según Globo, Carlos Andrés Gómez se metió en planes de 3 clubes de la Premier League. Transfermarkt confirma cuáles son esos equipos que buscando al jugador:

Nottingham Forest

Bournemouth

Everton

Estos 3 clubes de la Premier League siguen al extremo colombiano para cualquier movimiento en las próximas semanas. Por lo cual, no es seguro que el jugador termine su contrato en Brasil, el cual está firmado hasta la temporada 2031.

Gómez fue convocado con la Selección Colombia. (Foto: GettyImages)

Otro club que también estuvo sondeando seriamente al jugador colombiano es el Bayer Leverkusen. El equipo que fuera campeón de la Bundesliga ve con buenos ojos apostar por el talento colombiano. Gómez lleva una buena temporada en Vasco Da Gama en Brasil.

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El valor de mercado de Carlos Gómez

Según la información de Transfermarkt, ahora mismo el valor de mercado de Carlos Gómez es de 15 millones de euros. Tiene contrato hasta finales de la temporada 2031. Una venta podría dejar importantes ingresos financieros para el Vasco.

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En síntesis: