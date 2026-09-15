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Copa Sudamericana

Alineaciones de Vasco Da Gama vs Santa Fe por los cuartos de final de la Copa Sudamericana

Estas son las alineaciones de Santa Fe y Vasco Da Gama para jugar en la Copa Sudamericana. La ida fue 0 a 0 y todo está abierto para la vuelta.

La alineación de Santa Fe vs Vasco Da Gama
© GettyImages/ Edit BVLa alineación de Santa Fe vs Vasco Da Gama

Este martes se define al primer clasificado a las semifinales de la Copa Sudamericana, en el partido entre Vasco Da Gama y Santa Fe. Brasileños y colombianos empataron en la ida 0 a 0, y ahora en la vuelta todo está abierto para cualquiera de los dos equipos.

En la ida, Santa Fe fue muy superior a Vasco Da Gama. El equipo colombiano tuvo algunas chances para poner la primera e irse arriba con el marcador, sin embargo, no aprovechó. Los colombianos dieron la sorpresa en octavos después de eliminar en penales a River Plate.

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Se espera que ambos equipos salgan a buscar la clasificación, pese a que Vasco Da Gama dé preferencia al brasileirao, donde ahora está en puestos de perder la categoría.

Las alineaciones de Vasco Da Gama vs Santa Fe

Vasco Da Gama: Léo Jardim, José Rodríguez, Alan Saldivia, Robert Renan, Lucas Piton, Cauan Barros, Tche Tche, Marino Hinestroza, Ramón Rique, Adson y Bruno Duarte.

Santa Fe: Andrés Mosquera, Heilibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Víctor Moreno, Christian Mafla, Jhojan Torres, Daniel Torres, Jáder Obrian, Franco Fegúndez, Emerson Rodríguez y Hugo Rodallega

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El partido de Vasco Da Gama vs Santa Fe comenzará desde las 17H00 (CO) y se podrá ver por la señal de ESPN y también el plan premium de Disney+. El ganador de esta llave esperará al vencedor de la llave entre Boca Juniors y Sao Paulo.

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Datos clave:

  • Santa Fe y Vasco Da Gama igualaron 0-0 en el partido de ida.
  • 17:00 (hora colombiana) iniciará el encuentro transmitido por ESPN y Disney+.
  • Boca Juniors o Sao Paulo será el rival del clasificado a semifinales.
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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