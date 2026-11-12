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Selección Colombia

Néstor Lorenzo empieza a definir el once titular de Colombia para enfrentar a Chile

La Selección de Colombia enfrenta a Chile este viernes y revelan el once que estaría pensando poner Néstor Lorenzo.

Néstor Lorenzo empieza a definir el once titular de Colombia para enfrentar a Chile
Néstor Lorenzo empieza a definir el once titular de Colombia para enfrentar a Chile

La Selección Colombia se prepara para enfrentar a Chile este viernes 13 de noviembre en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali. A pesar de que todavía restan dos días para el partido, Néstor Lorenzo ya tendría prácticamente definida su formación titular.

El nuevo grupo presenta varias novedades respecto a las convocatorias anteriores frente a México, Perú y Paraguay. Ocho futbolistas quedaron fuera de la lista, entre ellos Álvaro Montero, Kevin Mier, Álvaro Angulo, Royer Caicedo, Kevin Castaño, Carlos Andrés Gómez, Kevin Viveros y Richard Ríos.

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Además, Colombia tendrá que afrontar este compromiso con algunas bajas importantes por cuestiones físicas. Luis Díaz, Richard Ríos, Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández y Kevin Viveros continúan con sus respectivos procesos de recuperación y no estarían disponibles para el encuentro.

Alineación probable de Colombia ante Chile

Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Juan David Cabal; Gustavo Puerta, Jefferson Lerma; Jhon Arias, Yáser Asprilla, Nelson Deossa y Luis Suárez.

Cuándo juegan: fecha, hora y TV en vivo

El partido entre Colombia y Chile se juega el viernes 13 de noviembre a las 19 H y se puede ver en vivo por Caracol y RCN.

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Nelson Deossa pasó de ser convocado a posiblemente titular. Foto: Getty

Nelson Deossa pasó de ser convocado a posiblemente titular. Foto: Getty

Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
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