Juan Fernando Quintero amenaza a un periodista y el DIM apoya al jugador: “Lamentable…”

El volante colombiano salió a desmentir que no jugará más y también amenazó al periodista.

Juan Fernando Quintero es el gran tema de debate en las últimas horas, después de que se cuestionara cuánto iba a jugar con el Independiente Medellín en esta temporada. El periodista Gustavo Osorio salió a decir que el volante solo jugaría 10 partidos en el año, tanto el futbolista como el club explotaron en redes sociales.

El primero en reaccionar fue el mismo Juan Fernando Quintero quien cuestionó directamente al comunicador y lo amenazó con una segunda demanda por este tipo de testimonios. “Se le vendrá la 2da demanda. Lamentable. No se dejen engañar ya casi estamos listos. Abrazo a todos. En mi casa me quedo 3 años más”, escribió el jugador.

La reacción del DIM

El DIM también salió a cuestionar estos dichos contra su jugador. “El 27 de octubre circularon comentarios malintencionados y faltos de fundamento sobre el estado de salud de Juan Fernando Quintero. Como mínimo, el ejercicio periodístico exige conocer la normativa que rige nuestro fútbol antes de plantear teorías sin fundamento”, escribió el club.

La respuesta de Quintero al periodista. (Captura de pantalla)

Asimismo, el DIM también aclaró qué pasa con el jugador: “Juan Fernando sigue trabajando en su proceso de recuperación tras la lesión sufrida e informada el 22 de septiembre para estar lo más pronto posible a disposición del cuerpo técnico“, detalló el club.

Los números de Juan Fernando Quintero en esta temporada con el DIM

Juan Fernando Quintero solo ha jugado con el DIM, tras su sorpresivo fichaje, un total de 5 partidos entre todas las competencias. Marcó 1 gol y dio 1 asistencia. Suma en cancha poco más de 300 minutos. Se espera que se recupere y pueda jugar pronto con el club.

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