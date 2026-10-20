Las palabras de Ricardo Orrego para las 5 supuestas víctimas de su acoso sexual

Ricardo Orrego rompió el silencio tras siete meses en los que un comunicado fue lo que se conoció de su parte ante las acusaciones de acoso sexual. El periodista deportivo habló en un video después de que se conociera que la Fiscalía General de la Nación le imputó dos cargos al revelar que cinco habrían sido sus supuestas víctimas. ¡Hubo palabras para las presuntas afectadas!

El experiodista de ‘Caracol Televisión’ salió del canal el 24 de marzo por decisión de la compañía ante las acusaciones de supuesto acoso sexual y, hasta el momento, solo se había conocido el comunicado publicado en sus redes sociales en el que su apoderada judicial sostuvo que “la terminación del vínculo laboral entre mi representado y Caracol Televisión obedeció a una decisión unilateral del empleador, adoptada en el marco de sus facultades contractuales. Dicha decisión no es el resultado de una investigación disciplinaria concluida, ni de una sanción derivada de los hechos que han sido objeto de difusión pública”.

El 19 de octubre, Ricardo Orrego no solo dio a conocer que se llevó a cabo la audiencia de imputación de cargos en la que la Fiscalía lo acusó de acto sexual violento y acoso sexual, también le envió un mensaje a las supuestas víctimas que presentó el ente judicial.

El mensaje de Ricardo Orrego para las 5 supuestas víctimas de su acoso sexual

Laura Murillo acusó a Ricardo Orrego de presunto acoso. (X / @BravaNewsco y @OrregoRicardo)

Orrego no solo les dijo a las presuntas víctimas que “no utilizaré mis redes sociales ni los medios de comunicación para debatir versiones, controvertir declaraciones o referirme a personas específicas. Mi defensa se llevará a cabo estrictamente donde corresponde: en los estrados judiciales”, también les envió un mensja diciendo que “comprendo perfectamente que este caso genere una atención especial. Las conductas que se investigan involucran asuntos sumamente delicados que nuestra sociedad, con toda razón, exige que se tomen con la mayor seriedad. Precisamente, por el respeto que le tengo a esa sensibilidad social, considero imperativo que los hechos sean evaluados con total responsabilidad, objetividad y estricto apego a la ley, para que la verdad prevalezca”.

Esto se sabe de las presuntas víctimas que presentó la Fiscalía contra Ricardo Orrego

En la audiciencia de acusación en la que Ricardo Orrego se declaró inocente, la Fiscalía General de la Nación dio a conocer que el periodista deportivo “al parecer, se valió de su experiencia y posición de poder dentro de la empresa a la que estaba vinculado para acercarse a las víctimas” con contacto físico sin el consentimiento de las presuntas víctimas y mediante “mensajes de carácter lujurioso a través de redes sociales”. Además, el ente señaló que las víctímas habrían sido tres periodistas, una estudiante universitaria y una practicante.

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