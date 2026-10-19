Fiscalía imputa cargos contra Ricardo Orrego por presunto acoso sexual: la condena si es culpable

Remezón judicial en el periodismo. Descubre los detalles de la imputación a Ricardo Orrego y la condena a la que se enfrenta si es hallado culpable.

¡Hay novedades muy importantes sobre la investigación en contra de Ricardo Orrego! El periodista deportivo, quien salió del canal ‘Caracol Televisión’ en marzo de 2026 tras ser acusado de acoso sexual, recibió la imputación de cargos por parte de la Fiscalía General de la Nacional, y ya se conoció cuál sería la condena si es declarado culpable.

La Fiscalía señaló que el expresentador deportivo de ‘Caracol’ “al parecer, se valió de su experiencia y posición de poder dentro de la empresa a la que estaba vinculado para acercarse a las víctimas” con contacto físico sin el consentimiento de las presuntas víctimas y mediante “mensajes de carácter lujurioso a través de redes sociales”.

Además, la Fiscalía señaló que los hechos contra las presuntas víctimas, que habrían sido una practicante, tres periodistas y una estudiante universitaria, ocurrieron “entre julio de 2012 y junio de 2024”. Justo cuando Ricardo Orrego trabaja en ‘Caracol Televisión’.

La condena mínima si declaran culpable a Ricardo Orrego

Laura Murillo denunció a Ricardo Orrego. (Foto: x / @BravaNewsco y @OrregoRicardo)

Si el Juez Penal del Circuito declara culpable a Orrego de todos los cargos que le imputó la Fiscalía General de la Nación, acto sexual violento y acoso sexual, la condena mínima sería de un poco más de ocho años de prisión, según los artículos 206 y 210-A del Código Penal Colombiano. ¿Y cuál sería la condena máxima?

La máxima condena si Ricardo Orrego es culpable de acto sexual violento y acoso sexual

En el caso de que el juez considere que hubo varios agravantes por parte de Ricardo Orrego como el aprovechamiento de su posición de superioridad frente a subalternas, se establece que la pena máxima del delito base sería de 16 años. Sin embargo, la ley de Colombia permite aumentar esa pena “hasta en otro tanto” por la multiplicidad de actos y víctimas. En ese caso, el otro tanto serían 16 años adicionales, y esto quiere decir que la condena máxima legal posible para el periodista deportivo, si es declarado culpable de todos los cargos, sería de 32 años de prisión.

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