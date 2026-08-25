Mientras el patrimonio de James Rodríguez es de 80 millones, el patrimonio de Abelardo de la Espriella

Conoce cuál es el patrimonio de Abelardo de la Espriella comparado con los 80 millones de dólares de James Rodríguez.

La jornada informativa en Colombia del 24 de agosto tuvo como una de las principales novedades la presentación pública de la declaración de renta del actual presidente Abelardo de la Espriella. Por ese motivo, no hubo un mejor momento para comparar su patrimonio con el de James Rodríguez.

A pesar de que James sigue sin encontrar equipo para el segundo semestre del 2026, tuvo una carrera en Europa con pasos por el Real Madrid y Bayern Múnich, entre otros equipos, que lo hicieron llegar a tener ingresos de más de 80 millones de euros.

No solo la fortuna de James Rodríguez empezó a crecer por salarios. Con patrocinios durante casi toda su carrera de Adidas, entre otras marcas, y negocios en bienes raices, marca de café ‘Dos Molinos’ y el restaurante ‘Arrogante’, el ’10’ de la Selección Colombia logró una fortuna del doble dígito, según el portal ‘Celebrity Networth’. Ahora, la pregunta era: ¿Tiene mayor o menor patrimonio que Abelardo de la Espriella?

El patrimonio de James Rodríguez comparado con el de Abelardo de la Espriella

James y De la Espriella. (Foto: Getty Images)

¡Hay una diferencia de 76.7 millones de dólares! Mientras que James tiene un patrimonio de 80 millones, la declaración de renta presentada por Abelardo de la Espriella reveló que el patrimonio del actual presidente de Colombia es de unos 3.3 millones de dólares. $10.272 millones de pesos colombianos.

Este es el salario de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia

“No voy a aceptar el sueldo. No lo quiero, no lo voy a recibir. Se destinará a una obra benéfica o a una fundación, pero no voy a recibir ni un peso”, le dijo Abelardo de la Espriella a la emisora ‘Blu Radio’ antes de ganar las elecciones y ser presidente de Colombia con un salario anual de 624 millones.

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