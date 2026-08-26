Juanfer Quintero descartó a Luis Díaz y propuso a 4 jugadores para ser el mejor de la historia de Colombia

Conoce a los 4 jugadores elegidos por Juanfer Quintero como los mejores de la historia de Colombia tras descartar a Luis Díaz.

El debate por conocer quién es el mejor jugador de la historia de Colombia tiene una nueva opinión. Juan Fernando Quintero estuvo en el podcast ‘La Jotadera’ y en una de las preguntas rápidas descartó a Luis Díaz cuando le preguntaron por el mejor de todos los tiempos con nacionalidad colombiana. ¿A quién escogió?

Juanfer Quintero empezó dando de qué hablar cuando se animó a proponer una regla nueva en el fútbol para que James Rodríguez no se retire. La idea de que los jugadores puedan entrar y salir de los partidos fue el abrebocas de lo que se venía.

Justo en la misma semana en la que Luis Díaz y Juan Fernando Quintero fueron relacionados con la noticia sobre el comentario del volante a unas fotos de la esposa de ‘Lucho’, no llegó el guiño por parte de Juanfer para que el extremo del Bayern Múnich estuviera entre los mejores futbolistas de la historia de Colombia. Entonces… ¿A quiénes eligió?

Quintero descartó a Díaz y propuso a los mejores 4 colombianos

Luis Díaz y Juan Fernando Quintero. (Foto: Getty Images)

“Para mí está James Rodríguez, ‘El Pibe’ Valderrama, Faustino (Asprilla) y Falcao“, respondió Quintero cuando en el podcast ‘La Jotadera’ le preguntaron por el mejor jugador de la historia de Colombia.

¿Juanfer Quintero se retiró de la Selección Colombia?

Luego de la eliminación de la Selección Colombia en octavos de final del Mundial 2026, Juan Fernando Quintero afirmó que “para los que se quedan que tengan la oportunidad y sean conscientes de que a veces no alcanza y que bueno… Que lleven y tengan esa oportunidad de llevar al siguiente nivel a Colombia”. Eso sonó a despedida…

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