Revelado: el millonario sueldo que ganaría James Rodríguez en su nuevo equipo

El nuevo equipo al que llegaría James Rodríguez le tendría que pagar un millonario sueldo.

James Rodríguez se encamina a tener un nuevo equipo en el mercado de fichajes, aunque todavía solo hay rumores sobre su futuro. El último equipo para el que sonó el jugador colombiano fue el Corum FK de Turquía. No obstante, aún no hay nada concreto.

El nuevo sueldo que tendría James Rodríguez en su siguiente equipo

El 10 colombiano estaría pidiendo a su nuevo equipo un salario cercano entre los 4 y 5 millones. Ese fue el salario que el jugador colombiano estuvo cobrando en la MLS en su último equipo y sería la base para cualquier equipo que lo quiera contratar.

Ahora se espera que James pueda encontrar un nuevo equipo, puesto que, aunque suena con fuerza para clubes de México, Europa, y hasta de la MLS, de nuevo, el colombiano sigue sin tener una sola oferta firme que lo haga salir a otro equipo.

James Rodríguez jugó el Mundial 2026 con la Selección Colombia. (Foto: GettyImages)

Las siguientes semanas son claves para James por si el jugador quiere regresar a Europa, puesto que, el mercado de fichajes en UEFA cierra a inicios del mes de septiembre. De ahí que, el jugador colombiano ahora mismo esté en Madrid esperando alguna oferta.

Los equipos que quieren fichar a James Rodríguez

James Rodríguez suena para varios clubes en este mercado de fichajes, los más nombrados de momento son: América, Lazio, Estrella Roja y el Melbourne Victory. Con el colombiano solo deben negociar un salario y alguna prima de fichaje, puesto que, está libre.

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