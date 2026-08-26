¿James Rodríguez será convocado? Lorenzo prepara la primera lista de la Selección Colombia post Mundial

La Selección Colombia se prepara para una Fecha FIFA que apunta a ser histórica en todos los sentidos. No sólo por ser la primera con hasta 3 o 4 amistosos, sino por encima de todo gracias a la necesidad de comenzar un nuevo ciclo mundialista sin varios de los jugadores que fueron vitales para la clasificación al Mundial 2026. Néstor Lorenzo tendrá que resolver varias preguntas en una lista de convocados donde los interrogantes alrededor de James Rodríguez no serán ni mucho menos el único tema de conversación.

El 10 de la selección cafetera sigue sin club tras su salida de Minnesota United. Le restan todavía algunas semanas para poder encontrar club a sus 35 años. Los rumores alrededor de la necesidad de tener su presencia en los amistosos gracias a diferentes acuerdos contractuales entre la Federación y los promotores de dichos compromisos ante México, Paraguay o Perú han generado todo tipo de revuelos en redes sociales.

Pensando en la lista hay una columna vertebral que sorprendería no ver. Salvo lesión se espera que nombres como Jhon Arias, Jhon Lucumí, Dávinson Sánchez, Luis Díaz, Gustavo Puerta, Daniel Muñoz, Richard Ríos o Luis Suárez digan presente en los amistosos por Estados Unidos. Son la base de una selección que de cara a los próximos 4 años necesita caras nuevas y por encima de todo renovación en diferentes demarcaciones. Es ahí donde salen las primeras preguntas que deberá resolver Lorenzo.

El arco seguramente es el primero de estos. Camilo Vargas con 34 años y David Ospina en la situación médica en la cual se encuentra ahora mismo abren la puerta a que tanto Álvaro Montero como nuevos nombres como Kevin Mier tengan chances. Es prácticamente una obligación pensar que para el verano del año 2030 y con una Colombia clasificada a la Copa del Mundo tengamos un nuevo guardameta defendiendo los 3 palos.

Colombia tiene varios interrogantes de cara a la Fecha FIFA de septiembre: GETTY

Varios jóvenes talentos también aparecen en el horizonte. Cristian Orozco, Samuel Martínez del Liverpool, Jhon Solís, Juan David Arizala, Yaser Asprilla o Juan Manuel Rengifo son analizados por el cuerpo técnico de Néstor Lorenzo desde hace varias semanas. Veremos si arañan minutos en la próxima fecha FIFA pero por encima de todo qué rol tienen en un ciclo mundialista que pretende tener la mejor selección posible para el verano del año 2030.

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Los no convocados al Mundial que esperan volver

Jhon Jader Durán no es el único. El actual delantero de Benfica y sus polémicas con el cuerpo técnico de la selección le sacaron de una lista de convocados para el Mundial donde muchos lo veían como la elección ideal para el 9. Veremos si hay paz entre todas las partes tras un verano cargado de noticias alrededor de su futuro. Ha empezado con pie derecho en las Águilas de Portugal.

Yerson Mosquera, Johan Carbonero, Carlos Cuesta, Álvaro Angulo, Nelson Deossa, Kevin Viveros o Neisser Villarreal tampoco fueron al Mundial 2026. Y también han contado con minutos o deseos de convocatoria por parte del cuerpo técnico de Néstor Lorenzo en el pasado. Todos estos nombres se unen para entender una convocatoria vital para el futuro de una selección cafetera donde ni mucho menos el nombre de James Rodríguez es la única gran decisión incómoda que debe tomar el estratega argentino.

Datos claves

La lista de la Selección Colombia se publicará entre el 16 y 18 de septiembre .

se publicará entre el . James Rodríguez se encuentra sin equipo tras su paso por el Minnesota United .

se encuentra sin equipo tras su paso por el . Los amistosos de Colombia en Estados Unidos contemplan partidos frente a México y Perú.