Ni Liverpool ni Brentford: el equipo de la Premier League que se llevaría a Matías Orozco

Matías Orozco podría dar el gran salto a la Premier League, pero ya no al Liverpool. Otro sería el equipo que lo estaría buscando.

Matías Orozco es la nueva gran joya del fútbol colombiano y el jugador estaría muy cerca de dar ese gran salto a la Premier League. Se reveló que Liverpool era uno de los más interesados, sin embargo, esa posibilidad ahora se empieza a cerrar y sería otro el club que se lo llevaría.

Pese al interés de equipos como Brentford o Leeds, el futuro de Matías Orozco podría estar en el Brighton. Las ‘Gaviotas’ también estaban detrás de la joya colombiana y habrían sido más rápidos que otros clubes para finalmente fichar al jugador.

De acuerdo a Pipe Sierra, el joven futbolista del Cali tiene a varios clubes de la Premier League siguiendo esa posibilidad de ficharlo. No obstante, el jugador colombiano ve con buenos ojos a Brighton por el gran trabajo que viene haciendo con los jóvenes sudamericanos.

Es justamente de Brighton de donde salieron jugadores como Moisés Caicedo o Joao Pedro, que ahora brillan en Chelsea, pero que llegaron jóvenes al club inglés. En Brighton se terminaron de formar y rápidamente salieron por grandes ventas a un grande como Chelsea.

Orozco podría mudarse a Brighton. Foto: (@UVerdiblanco)

Liverpool sonó fuerte por el antecedente que marcaron al fichar a Samuel Martínez. Sin embargo, la operación con Orozco era diferente. Por eso, el volante del Cali todavía no se ha marchado a la Premier League, pese a que ya reportan un acuerdo.

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Los millones que dejará Orozco a Deportivo Cali

Independientemente del equipo al que llegaría Matías Orozco, el jugador colombiano dejaría al Deportivo Cali un premio económico de 6 millones de dólares. Es la cláusula de rescisión que el club le puso y es el valor por el cual se marcharía.

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