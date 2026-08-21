¿Lo bajaron? James Rodríguez podría perderse los cuatro amistosos de la Selección Colombia

Los carteles de prensa de los amistosos ya no cuentan con la presencia del cucuteño. Se cambió la imagen de James en cuestión de horas.

James Rodríguez sigue esperando por novedades alrededor de una carrera que en este momento no tiene nuevo destino. Todo ello mientras una nueva Fecha FIFA se acerca y donde habrá que ver si finalmente Néstor Lorenzo lo convoca para los amistosos frente a selecciones como Perú en el mes de octubre. La noticia en estas horas pasa por ver cómo el cartel publicitario de dichos partidos ya no cuenta con la presencia del 10.

En solamente cuestión de horas, James Rodríguez pasó de estar en el cartel publicitario de los encuentros frente a Perú a salir de dicho eslogan. Su lugar lo ocupó Gustavo Puerta en un cartel donde surgen nombres como Luis Díaz, Jhon Lucumí o Davinson Sánchez. Recordemos que hablamos de los partidos del día 6 de octubre y que será disputado en la ciudad de Miami.

Hablamos de una fecha vital para Colombia y donde se estrenará el nuevo formato de la FIFA en cuanto a dicha ventana de selecciones se refiere. Por primera vez veremos a los jugadores del combinado nacional convocados entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre del año 2026. Además del choque ante Perú, Colombia se medirá con selecciones como México y Paraguay.

De momento James no hace parte de los anuncios que promocionan el encuentro frente a Perú. Todo ello tras una Copa del Mundo donde recibió críticas por su rendimiento y donde hasta la fecha no tiene nuevo club tras abandonar Minnesota United de la MLS. Habrá que ver si Néstor Lorenzo después de su renovación cuenta con él para el nuevo ciclo mundialista que apunta al verano del año 2030.

Se espera que Colombia tenga varios estrenos en la convocatoria. Un total de 11 de los 26 llamados a la Copa del Mundo del verano pasado tendrían más de 35 años en el año 2030. James hace parte de este grupo y veremos cómo cambia su rol en el combinado nacional. La noticia en relación al encuentro contra Perú llega igualmente después de diferentes filtraciones que hablarían de la necesidad de que el zurdo estuviese vigente en Miami producto de acuerdos comerciales con los promotores del partido.

Datos claves

James Rodríguez fue retirado del cartel promocional del partido entre Colombia y Perú.

fue retirado del cartel promocional del partido entre Colombia y Perú. Gustavo Puerta ocupó el lugar de James Rodríguez en la imagen oficial del encuentro.

ocupó el lugar de James Rodríguez en la imagen oficial del encuentro. James Rodríguez no tiene club tras salir de Minnesota United de la MLS.