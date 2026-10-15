No solo Rengifo: los otros dos jugadores de Atlético Nacional que buscan en la Premier League

Los dos jugadores de Atlético Nacional que se podría marchar a jugar en la Premier League, en la siguiente temporada.

Atlético Nacional es la cuna de grandes talentos en el fútbol colombiano y ahora se ha revelado que dos jugadores muy importantes del club pueden dar el gran salto a Europa, a la Premier League en 2027. Se unen al interés que hay por Juan Manuel Rengifo.

De acuerdo a la revelación de Transfermarkt, dos jugadores de Atlético Nacional que se han metido en planes de equipos de la Premier League son Néider Parra y Samuel Velásquez. Ambos futbolistas son titulares y figuras en el equipo ‘Verdolaga’ en este año.

Algunos de los equipos que vienen siendo relacionados con el futuro de los jugadores serían clubes como Brighton, Newcastle, que están siguiendo de cerca a Rengifo y por ende a Parra y Velásquez. Atlético Nacional podría hacer una gran venta con estos 3 futbolistas.

Nacional podría recibir más de 10 millones por las transferencias de estos jóvenes talentos, y en caso de que se concrete, tampoco se descarta que el club se guarde un porcentaje de su pase. Esto apuntando a futuras transferencias como se hace habitualmente.

Rengifo es figura en Atlético Nacional. (Foto: GettyImages)

La Premier League se vuelve a fijar en jugadores colombianos y se espera que las grandes ventas se puedan concretar en 2027. Ahora mismo, Atlético Nacional también se piensa en lo duro que puede ser que se vayan estos jugadores con la Libertadores 2027 como objetivo.

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El puesto de Atlético Nacional en la Liga BetPlay

De momento, Atlético Nacional se ubica en la cuarta posición del torneo clausura, pero con grandes chances de ser puntero cuando se iguale con todos sus partidos. Debe dos encuentros el equipo de Medellín.

En síntesis:

Néider Parra y Samuel Velásquez interesan a clubes de la Premier League.

interesan a clubes de la Premier League. Atlético Nacional prevé recibir más de 10 millones de dólares por sus transferencias.

más de 10 millones de dólares por sus transferencias. Brighton y Newcastle siguen de cerca el rendimiento de Juan Manuel Rengifo.