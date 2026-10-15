La decisión de Once Caldas sobre los 3 puntos del partido ante Millonarios, por no jugar en El Campín.

De última hora se confirmó la decisión es que Once Caldas vaya a los tribunales y pida los 3 puntos del partido ante Millonarios. Ese encuentro no se pudo jugar porque el césped no estaba apto para que se juegue y se tuvo que reprogramar el encuentro.

De acuerdo a la información revelada por Juan Felipe Cadavid, a Millonarios ya le informaron que Once Caldas irá por los puntos. El club de Manizales estaba meditando la decisión y finalmente apostaría por una demanda para ganar en el escritorio esos puntos.

Por otro lado, Pipe Sierra informa que Once Caldas ya tiene lista la demanda, pero no la pone todavía. La intención del club es que todo el directorio apruebe esta estrategia para ir por los puntos. Que se pida los puntos no quiere decir la DIMAYOR los vaya a dar.

Once Caldas irá por los puntos. (Captura de pantalla)

¿Qué decisión tomaría la DIMAYOR?

Cuando Once Caldas presente la denuncia, la DIMAYOR tendrá que tomar una decisión. De momento, el máximo organismo del fútbol colombiano ya ha dado señales de una postura ante este caso. El presidente le dijo a ESPN que no tenían que pedir los puntos e incluso el partido ya fue reprogramado.

Todavía no está oficializada la demanda de Once Caldas por los puntos del partido ante Millonarios, pero se espera que en las próximas horas el club finalmente tome la decisión. Millonarios sí corre el riesgo de perder los puntos, pero también hay argumentos para su defensa.

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La tabla de posiciones de la Liga BetPlay

Aún sin cambios oficiales, así está la tabla de posiciones de la Liga BetPlay con el partido entre Millonarios y Once Caldas ya reprogramado:

En síntesis:

Once Caldas demandará a Millonarios ante los tribunales para reclamar los tres puntos.

ante los tribunales para reclamar los tres puntos. Juan Felipe Cadavid informó que el club de Manizales oficializará su demanda próximamente.

el club de Manizales oficializará su demanda próximamente. La DIMAYOR reprogramó el partido suspendido sin otorgar los puntos en el escritorio.