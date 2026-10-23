Pese a que terminan contrato, los tres jugadores que seguirían en Atlético Nacional para Copa Libertadores

Blindaje verde para el reto continental. Descubre quiénes son los tres futbolistas que continuarían en Nacional pese a terminar contrato.

Atlético Nacional empieza a dar pasos agigantados para consolidarse como el equipo con más posibilidades de ser campeón de la Liga Colombiana y la Copa Colombia en el segundo semestre 2026. Tiene una nómina muy amplia y ya estan pensando en continuar con tres jugadores que finalizan contrato para la próxima Copa Libertadores.

Con la victoria 3-0 contra Deportivo Pasto del 22 de octubre, Nacional no solo llegó a la primera posición de la Liga Colombiana II-2026, también sigue ampliando diferencias en la tabla de reclasificación respecto al segundo puesto, ya es de 22 puntos, y tiene prácticamente asegurado un cupo para la Copa Libertadores 2027.

Si Atlético Nacional quiere evitar la fase previa de la proxima Copa Libertadores, es el cupo que obtendría por terminar primero de la reclasificacióon, debe salir campeón de la Liga Colombiana. Para cumplir con este objetivo, el equipo ‘Verdolaga’ esta pesando en darle la confianza a tres jugadores que finalizan contrato. ¿Quiénes son?

Los tres jugadores que seguirían en Nacional pese a que terminan contrato

Rodríguez, Rengifo y Tesillo. (Foto: X)

“Tema finalización de contratos en Nacional. De acuerdo a lo que consulté con un directivo la situación es esta: Nico Rodríguez, se busca ampliar préstamo. Andrés Reyes, se busca también ampliar préstamo. Chicho (Cristian Arango) sigue 6 meses más (por haberse lesionado). Miltón Casco: Se tomará una decisión en los próximos días“, informó el periodista Mauricio Agudelo, del canal ‘Win Sports’.

¿Cuándo vuelve a jugar Atlético Nacional en la Liga Colombiana?

Atlético Nacional comenzó la travesía de cuatro partidos en nueve días. Inició con una derrota contra Cúcuta Deportivo, luego se respuso ganándole 3-0 al Deportivo Pasto y el siguiente partido será el clásico paisa contra Deportivo Independiente Medellín el domingo 25 de octubre a las 6:10 P.M.

Publicidad

Encuesta¿Por qué Atlético Nacional tiene asegurado jugar la Copa Libertadores 2027? ¿Por qué Atlético Nacional tiene asegurado jugar la Copa Libertadores 2027? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis