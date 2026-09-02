La millonaria comisión que habría cobrado Gustavo Puerta por irse al Olympiacos

Gustavo Puerta eligió, para sorpresa de muchos, irse a Olympiacos de Grecia y ahora revelaron uno de los motivos económicos.

Gustavo Puerta fue la revelación de la Selección de Colombia en el Mundial y cuando todos esperaban verlo en un grande de Europa o consolidado en España, el volante colombiano se fue al Olympiacos de Grecia.

La decisión se entiende más luego de que trascendiera la explicación económica detrás de la operación, Gustavo Puerta habría cobrado una comisión de 4 millones de dólares por irse a Grecia.

Evangelos Marinakis pagó 20 millones de euros al Racing de Santander para sacar a Puerta, 16 al club y 4 millones para convencer al colombiano. Así mismo le firmó solo por un año y luego respetar su deseo de ir a la Premier League.

Gustavo Puerta firmará por el Olympiacos por una temporada y luego se va al Nottingham Forest por tres temporadas más. En Racing estaba ya consolidado como titular.

En Olympiacos también se espera a que tenga regularidad pensando en la Selección de Colombia y sus amistosos venideros para la fecha FIFA de septiembre.

El sueldo de Gustavo Puerta en su nuevo equipo

En Racing de Santander, Gustavo Puerta estaba ganando un salario cercano a los 400.000 al año, pero ahora en el Forest/ Olympiacos seguramente su salario se acabe elevando a casi 1 millón de dólares, que es el promedio de sueldo que se paga en ambos clubes.

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