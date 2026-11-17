Gustavo Puerta se marchó muy adolorido del partido contra Chile y ahora dan los primeros diagnósticos de la lesión del volante.

Este martes 17 de noviembre de 2026, Gustavo Puerta se llevó un durísimo golpe ante Chile y el colombiano tuvo que abandonar en camilla el partido y entre lágrimas, en una imagen muy preocupante. Aunque todavía no hay un comunicado oficial, la imagen dio varias señales de lo grave que fue.

De acuerdo a Infobae, Gustavo Puerta tendría una grave lesión en la rodilla. El colombiano no se pudo mover tras la aparatosa caída donde su rodilla toca el suelo. La imagen es muy dura y el jugador tuvo que ser trasladado de emergencia a un hospital.

Se espera que el diagnóstico oficial y el tiempo de baja del jugador colombiano se sepa en las próximas horas, cuando la inflamación de su rodilla baje y se puedan hacer los exámenes pertinentes. Hay varias versiones que apuntan a algo muy grave, pero nada se ha confirmado.

También se temió por algún tema óseo para Puerta, por el movimiento de su pierna, pero de momento eso ha quedado absolutamente descartado. Revista Semana también hace énfasis en que la lesión de Puerta sería en la rodilla izquierda.

🇨🇴 Gustavo Puerta sufrió una grave lesión de rodilla ante 🇨🇱 Chile. pic.twitter.com/tnXkiuEkXE — Alejandro Montes (@amontes_98) November 18, 2026

La lesión de Gustavo Puerta también puso muy triste a los aficionados por el gran momento que venía viviendo en su carrera. Incluso, el volante estaba mejorando ya su performance en Grecia y se acercaba a ese nivel que lo tuvo como uno de los mejores.

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¿Cuándo volverá a jugar la Selección Colombia?

La Selección Colombia tendrá que volver a jugar en marzo de 2027. En estos partidos nuevamente Néstor Lorenzo tendrá que volver a llamar a otros jugadores a la espera de lo qué pasa con Gustavo Puerta.

En síntesis: