Gustavo Puerta sorprendió a toda Colombia por la decisión de fichar por el Forest, pero jugar una temporada a préstamo en el Olympiacos. El colombiano hizo un espectacular Mundial y es por eso que muchos esperaban ese salto de calidad a otro club más de renombre.
Sin embargo, ahora revelan uno de los grandes motivos del colombiano para aceptar ese fichaje. Y es el gigante incremento salarial que tendrá para su carrera. En España no estaba ganando ni el medio millón de dólares y ahora se convertirá en el mejor pagado.
El sueldo de Gustavo Puerta en Forest y Olympiacos
Gustavo Puerta ahora ganará un salario superior a los 6 millones al año, de acuerdo a la información revelada por Julián Capera. El volante colombiano será el mejor pagado del club inglés y también de la Liga de Grecia, por lo cual, ahora se entiende también ese fichaje.
Hasta el momento, no se publica de manera oficial cuánto dinero tendrá Gustavo Puerta, pero sí se sabe que el mejor pagado en el Forest es Morgan Gibs-White, que al año gana 6.6 millones, mientras que en Grecia el mejor pagado es Daniel Castelo Podence con un sueldo de 6.03 millones.
Puerta pasará a ganar más de 6 millones al año. (Foto: GettyImages)
Se espera que en las próximas horas, Puerta sea oficializado como nuevo jugador del Olympiacos. El colombiano solo llega a este club por esta temporada para jugar la Europa League, la intención del grupo que administra el club es pelear este torneo.
El sueldo que tenía Gustavo Puerta en España
En España, de acuerdo a fuentes como Capology o fichajes, el sueldo de Gustavo Puerta era de casi 500 mil euros al año. De ahí que, su llegada a Grecia/Inglaterra represente un gigante salto desde lo salarial para el jugador.
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En síntesis:
- Gustavo Puerta ganará más de 6 millones al año entre Forest y Olympiacos.
- 500 mil euros anuales percibía Gustavo Puerta en el fútbol español.
- Morgan Gibbs-White percibe 6.6 millones anuales siendo el mejor pagado en Forest.