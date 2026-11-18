La Selección de Colombia estaba pendiente de Gustavo Puerta y ya tendría un primer diagnóstico oficial tras estudios.

La Selección de Colombia y también el Olympiacos están pendientes de la lesión de Gustavo Puerta. El volante colombiano salió entre lágrimas del partido contra Chile y ya hay un diagnóstico oficial.

Según el periodista Julián Capera, Gustavo Puerta presenta un esguince de rodilla, más no hubo rotura de ligamento. Con esto se descarta una para de seis a ocho meses de recuperación.

El comunicador señala que Gustavo Puerta tendrá entre 45 a 60 días de recuperación, sumado a la puesta a punto esto significaría que podríamos ver a Puerta de regreso en febrero.

Con esto, no está descartada del todo su presencia en la Selección Colombia para los amistosos de febrero y marzo, aunque dependerá del rodaje con el que llegue a los compromisos.

Gustavo Puerta venía siendo titular en el Olympiacos de Grecia y también en la Selección Colombia por lo que ambos equipos pierden a un elemento clave para el cierre de año.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Colombia?

La Selección de Colombia vuelve a jugar ya la próxima fecha FIFA en febrero y marzo, con dos amistosos a jugarse en Estados Unidos. Los posibles rivales que ya suenan son Brasil, otro rival de CONCACAF y tal vez una selección UEFA.

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