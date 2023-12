Liga de Quito se encuentra con una importante “inestabilidad” directiva, lo cual estaría limitando negociaciones, renovaciones y posibles ventas. En el club existiría una importante ‘preocupación’ por la no continuidad de una de sus ‘joyas’ que termina contrato a mitad del próximo año.

Según reveló FB Radio, Sebastián González no ha firmado una renovación con Liga de Quito, y su contrato con el club ‘Albo’ termina a mitad de temporada del próximo año. En el club no quieren que el futbolista se vaya ‘libre’ y buscarían una venta para recibir algún ingreso.

A diferencia de Óscar Zambrano, Sebastián González ha logrado ganarse un lugar en el once titular de Liga de Quito, y suele ser más activo en las rotaciones del entrenador. El futbolista ha interesado a varios equipos en Europa, pero su salida no se ha concretado, de ahí que, si no hay una venta se iría libre.

Sebastián González ha tenido su mejor año, desde que debutó con Liga de Quito. El joven volante jugó entre todos los tornes de este 2023, LigaPro y Copa Sudamericana, un total de 33 partidos, anotando 2 goles y también asistiendo en otras 2 ocasiones. Fue titular en la final de la Copa Sudamericana ante Fortaleza, donde los ‘Blancos’ ganaron su quinto título internacional.

En esta temporada, Sebastían González también fue llamado en varias ocasiones por la Selección Sub-20 de Ecuador, siendo una de las grandes figuras en el Sudamericano y también sumando minutos en el Mundial. El joven jugador apenas cumplirá 21 años el próximo mes de junio.

¿Por qué Liga de Quito no ha vendido a Sebastián González?

Sebastián González ha tenido a varios equipos interesados en sus servicios para la temporada 2024, sin embargo, no se ha concretado una salida también por el interés de recibir un importante ingreso por Liga de Quito. El club ha dilatado las salidas, y ahora la preocupación pasa porque el futbolista se vaya libre y no recibir ya ningún ingreso.

Sebastián González es una de las “joyas” de Liga de Quito

En esta temporada, Liga de Quito le mostró dos grandes ‘joyas’ al fútbol ecuatoriano representadas en Sebastián González y Óscar Zambrano. Los dos volantes han ido ganando protagonismo en el fútbol ecuatoriano y también consideraciones para la Selección de Ecuador. El club tratará de concretar las dos salidas en el próximo mes de enero.

¿Por qué se están retrasando compras y ventas en Liga de Quito?

En Liga de Quito existe una importante ‘crisis’ administrativa. Debido a que, el histórico directivo, Esteban Paz, se marchará del club después de más de 25 años relacionados al club tras varios desacuerdos con el actual presidente de los ‘Albos’, Isaac Álvarez. Estas diferencias entre directivos ha retrasado todas las negociaciones en Liga de Quito para la llegada o salida de jugadores. El club disputará en febrero del 2024 la Recopa Sudamericana, donde se tendrá que medir a Fluminense, histórico rival del equipo blanco.