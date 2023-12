Este miércoles 27 de diciembre de 2023 se ha revelado que el volante ecuatoriano Michael Carcelén interesaría a otro equipo de la LigaPro, pese a ya no tener espacio en Emelec. El volante fue separado del equipo azul por indisciplina; pero podría recaer en otro equipo grande del fútbol ecuatoriano, donde ya tuvo algunos partidos.

Michael Carcelén no descartó seguir en Emelec para 2024, puesto que, tiene contrato hasta mediados del próximo año, y también tiene que volver a Aucas, donde tiene un acuerdo por los próximos 3 años. El volante ecuatoriano, según información de Mr. Offsider, el jugador ha sido ofrecido a El Nacional para el siguiente año.

Carcelén ya tuvo un destacado paso por El Nacional, en el comienzo de su carrera en el 2020. Posteriormente a su paso por el ‘Bi-Tri’ del fútbol ecuatoriano, el volante fue transferido a Barcelona SC, donde también tuvo un rendimiento regular, sin embargo, los problemas disciplinarios lo terminaron llevando a salir del ‘Ídolo’.

Desde Emelec no se ha aclarado la situación con Michael Carcelén para el siguiente año. El volante aclaro que no hay problema con Hernán Torres para el siguiente curso, sin embargo, el DT no lo tiene en cuenta para el club y buscarían rescindir el contrato.

Con la camiseta de El Nacional, Michael Carcelén hizo sus primeros pasos en el fútbol ecuatoriano. En el 2020, el volante apenas jugó 20 partidos en un equipo que terminó perdiendo la categoría. Su mejor rendimiento se ha visto con Barcelona SC, con el que en dos años jugó 60 partidos anotando 5 goles y dando 3 asistencias.

¿Sería un buen refuerzo para El Nacional?

Michael Carcelén busca equipo para el 2024 y llegar a El Nacional le garantiza la posibilidad de volver a jugar Copa Libertadores y también destacar en los primeros lugares de la LigaPro. Además, el ‘Bi-Tri’ también necesita jugadores en varias posiciones, tras la salida de algunos elementos. El club se reforzará tratando de entrar a la zona de grupos del torneo internacional, o al menos asegurar la Copa Sudamericana.

¿Emelec no lo necesita?

En Emelec no cuentan con Michael Carcelén para 2024, el equipo azul buscará su salida tras los problemas de indisciplina. En el club azul apenas pudo jugar 7 partidos, en los cuales alterno entre titular y suplente. Sus polémicas fuera de la cancha le terminaron perjudicando en su rendimiento y continuidad en el ‘Bombillio’