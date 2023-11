Alexander Domínguez: "No doy alineación, luego me piteo como Pedro Ortíz"

El post partido de la Selección de Ecuador contra Chile sigue dejando más imágenes. Además de los insultos de los hinchas a Félix Sánchez Bas, hubo unas declaraciones virales de Alexander Domínguez haciendo alusión a lo ocurrido con Pedro Ortíz.

En una conversación entre la periodista Soledad Rodríguez y el arquero de Liga de Quito, la comunicadora en modo de broma le pidió que le pase la alineación correcta, a lo que el jugador contestó: “No porque luego me piteó como Pedro Ortíz”.

Para algunos esto fue una confirmación de que el ahora guardameta de Emelec era quién filtraba alineaciones a la prensa, para otros hacía referencia a que luego a Domínguez le podrían lanzar las mismas críticas que ahora recibe Ortíz, sin ser esto confirmado.

En su post partido, Domínguez también fue uno de los que defendió a Félix Sánchez Bas pese a las críticas por el funcionamiento mostrado en estas seis jornadas de Eliminatorias.

¿Qué respondió Pedro Ortíz?

Pedro Ortíz negó ser el que pasaba información a la prensa y no dio razón a algún motivo particular el que no haya sido convocado nuevamente a la Selección de Ecuador.

Jorge Célico, ex entrenador de la Selección de Ecuador, contó que en la interna se consideraba qué era Ortíz el que deslizaba información interna. “Nadie me lo contó, yo lo viví”.

El siguiente partido de Ecuador en Eliminatorias CONMEBOL

La Selección de Ecuador regresará a los partidos oficiales en septiembre 2024 cuando enfrente a Brasil en el Maracaná y luego a Perú en el Estadio Rodrigo Paz Delgado.