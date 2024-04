El lateral de la Selección de Venezuela se está ganando un lugar en el once titular de Emelec.

El lateral de la Selección de Venezuela y nuevo jugador de Emelec para este 2024, Alexander González, no había destacado en el ‘Bombillo’ al comienzo de esta temporada, pero en el Clásico del Astillero destacó como uno de los mejores con apenas 45 minutos en cancha.

González ingresó para la segunda mitad cambiando por completo el juego defensivo y ofensivo de los azules. El lateral de la Selección de Venezuela terminó asistiendo a Jaime Ayoví en lo que fue el gol del empate y se lo vio visiblemente emocionado celebrando.

Alexander González no dudo en utilizar sus redes sociales para mostrarse como un hincha más de Emelec y en pedirle a los hinchas que respalden al club y no a los nombres: “Defiendo la institución como todos ustedes emelecista. No importa el individuo que se cuelgue esta camiseta, solo debe entender y saber que esto es Emelec“, escribió el jugador en sus redes sociales.

Durante su celebración en el primer gol de Emelec, se vio que González en varias ocasiones se señaló el escudo de su camiseta al igual que el nombre, reafirmando su postura de que lo más importante es el club y no la persona que esté utilizando la camiseta.

Este fue el mensaje de Aleander González en sus redes sociales. (Foto: @alexdavid92)

Muchos hinchas vienen pidiendo a Alexander González por encima de Romario Caicedo para el once titular, sin embargo, Hernán Torres venía decidiendo de otra manera. Después de su gran inclusión en el Clásico del Astillero se espera que el venezolano finalmente sí tenga minutos de arranque contra Universidad Católica en el próximo partido.

¿Hasta cuándo tiene contrato Alexander González con Emelec?

A diferencia de otros fichajes que tuvo Emelec en esta temporada, Alexander González llegó al club azul por más de 1 año. El venezolano firmó un contrato hasta diciembre de 2025 y se espera que sea importante a lo largo de esta temporada y del próximo curso.

Las estadísticas de Alexander González como jugador de Emelec

Pese a estar disponible para Emelec desde comienzo de temporada, Alexander González apenas ha podido jugar con el equipo azul 5 partidos de 10 posibles en la LigaPro. Solo ha comenzado 1 encuentro como titular, aunque esto podría cambiar en los próximos días.