Emelec llegaba con varias dudas para el Clásico del Astillero ante Barcelona SC, pero al final salió a la cancha con la mayoría de sus titulares en cancha. Esto pudo no ser, puesto que, dos jugadores tuvieron que infiltrarse para poder llegar a tiempo al ‘Partido Inmortal’.

Según reveló Joaquín Saavedra, tanto Pedro Ortiz como Luis Fernando León jugaron el último Clásico del Astillero infiltrados para no dejar al equipo con sus delicadas bajas. El arquero sufre dolores en la cadera y hombro, mientras que el defensor central tiene una fisura en la costilla.

Pedro Ortiz era la gran duda para este Clásico del Astillero, debido a que, en el último partido ante Aucas no pudo ni terminar el encuentro tras un fuerte choque con Jeison Medina. El arquero reveló también que durante la semana casi no pudo entrenar y que la decisión de jugar fue de él. Atajo un penal clave para los ‘Eléctricos’.

Por otro lado, con Luis Fernando León no había novedades de alguna lesión, sin embargo, el central ecuatoriano ha venido arrastrando un importante problema en su costilla. El defensor y máximo referente de los azules jugó los 90 minutos sin problema.

Pedro Ortiz fue el mejor jugador del partido en el Clásico del Astillero. (Foto: @CSEmelec)

Ante la falta de Cristhian Noboa, quien tuvo una nueva complicación en su rodilla con Emelec, los referentes y capitanes del equipo azul en la última temporada son: Luis Fernando León, Aníbal Leguizamón, Pedro Ortiz, Romario Caicedo y también Jaime Ayoví.

¿Hasta cuándo tienen contrato Pedro Ortiz y Luis Fernando León con Emelec?

A finales de 2023, dos noticias que alegraron y mucho a la hinchada de Emelec fueron las respectivas renovaciones de Luis Fernando León y Pedro Ortiz. El arquero renovó con el club azul hasta la temporada 2026, mientras que el central, muy pretendido por otros equipos, llegó a un acuerdo para quedarse en el club hasta 2027.

¿Cuáles son los partidos que le quedan a Emelec en la primera etapa de la LigaPro?

Aunque forzaron para jugar el Clásico del Astillero no se espera que los jugadores Pedro Ortiz y Luis Fernando León se terminen perdiendo más partidos en lo que queda de primera etapa. A los azules les quedan los siguientes encuentros: vs Católica, vs Liga de Quito, vs Macará, vs Imbabura y vs Libertad.