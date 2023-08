Brighton ya vendió a uno de sus jugadores ecuatorianos como fue el caso de Moisés Caicedo. El otro ecuatoriano que les queda, Pervis Estupiñán, también podría salir.

Varios reportes indican que el Brighton ya está negociando para llevarse al lateral de Boca Juniors, Valentín Barco, gran promesa de lateral izquierdo en el fútbol argentino.

¿Se va Pervis Estupiñán del Brighton?

En las últimas horas se pudo conocer que Liverpool es uno de los grandes interesados en Pervis Estupiñán, su fichaje no sería imposible para los ‘Reds’, no obstante, aún no inician negociaciones formales.

Brighton, fiel a su estrategia de mercado, busca a uno de los laterales con más proyección de Sudamérica, quien puede suplir una eventual salida de Estupiñán o también ser una alternativa de recambio.

Pervis Estupiñán se mantiene concentrado en este nuevo curso con el Brighton. El lateral ecuatoriano ya empezó muy bien la temporada asistiendo en la última goleada del club al Luton.