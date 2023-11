Este lunes 20 de noviembre de 2023 la Selección de Ecuador Sub-17 cayó eliminada en el mundial Sub-17 ante Brasil. El equipo nacional no pudo contra el rival que le quitó el título del Sudamericano en un encuentro donde se notó la falta de su mejor delantero, Allen Obando, quien apenas ingresó al minuto 87′. Los aficionados cuestionaron la falta de minutos para el jugador de Barcelona SC.

Diego Martínez, entrenador de la Selección de Ecuador Sub-17, explicó por qué apenas Allen Obando ingresó al minuto 87′ ya con Ecuador perdiendo ante Brasil. El DT confirmó que el nueve de Barcelona SC venía con una lesión: “Allen no venía bien de la espalda, no venía al 100%, lastimosamente está con un tema lumbar, que en el último partido con Panamá no le permitió estar al 100“, reveló el entrenador.

Allen Obando fue la gran figura de la Selección de Ecuador en el partido inaugural ante Indonesia en este mundial. Sin embargo, poco después empezó a perder protagonismo con ‘La Tri’, hasta que en el último partido contra Panamá se fue de cambio al iniciar el segundo tiempo y contra Brasil ya empezó en el banco de suplentes.

La joven estrella de Barcelona SC llegaba a este torneo como uno de los mejores jugadores de ‘La Tri’, tras la ausencia de Kendry Páez. La lesión de espalda no le dejó demostrar lo que ya había enseñado en el primer partido y su ausencia termina siendo fundamental para que Ecuador se vaya eliminado mucho antes de lo esperado.

Las expectativas por la participación de la Selección de Ecuador en el mundial Sub-17 eran bastante altas, no obstante, el empate con Panamá en el cierre de grupo ya lo complicó, puesto que, lo terminó emparejando con el campeón de Sudamérica y en una zona muy complicada del cuadro.

¿Ecuador, sin Allen Obando, mereció más ante la Selección de Brasil?

Aunque Allen Obando no estuvo desde el comienzo para la Selección de Ecuador, el equipo tricolor se mostró fuerte ante los brasileros y en varias ocasiones, después de conseguir el empate, incluso tuvo varias oportunidades para pasar adelante en el marcador. La falta de eficacia le terminó costando caro al equipo nacional. Por Brasil marcó un doblete William al 14 y 70, mientras que el tercero lo puso Sousa Santos al 90′. Michael Bermúdez anotó el descuento para ‘La Tri’ al final del primer tiempo.

¿Cuál será el futuro de Allen Obando en Barcelona SC?

Allen Obando tendrá que reportar con Barcelona SC en los próximos días tras su eliminación en el mundial Sub-17. El delantero ya venía teniendo minutos en la LigaPro, sin embargo, habrá que determinar primero el alcance de su lesión y si su equipo se logra clasificar a la final del campeonato, caso contrario ya se le habrá terminado el año con el ‘Ídolo’. No se descarta que llegue una oferta en los próximos días y el nueve termine siendo vendido.