Ronie Carrillo ha sido uno de los delanteros más pedidos para la Selección de Ecuador en las últimas convocatorias para las Eliminatorias, sin embargo, el nueve no ha entrado en consideración de Félix Sánchez. A mitad de año tuvo un destacado rendimiento con El Nacional y ahora está marcado goles en Europa con el Portimonense en Portugal.

En diálogo con Área Deportiva, Ronie Carrillo comentó que en realidad “nunca” lo han llamado de la Selección de Ecuador o ha sido bloqueado por el equipo nacional para alguna convocatoria. “Nunca me han bloqueado para una convocatoria en la Selección. No he tenido diálogos con el técnico, sólo me ha llamado el doctor para ver cómo estoy”, comentó el delantero.

El buen nivel de Ronie Carrillo hizo que muchos hinchas lo pidan para ‘La Tri’, cuando todavía militaba en El Nacional, donde fue uno de los mejores delanteros de la LigaPro e incluso estuvo muy cerca de firmar con Liga de Quito. En Portugal ya se ha ganado un lugar en el once y también está marcado goles.

Sin embargo, pese a su buen rendimiento y desarrollo en el fútbol de Portugal, Carrillo se ha quedado sin “bloqueos” para llegar a la Selección de Ecuador. En su lugar, Félix Sánchez ha optado por llamar a Kevin Rodríguez, Jordy Caicedo, Leonardo Campana, Jhojan Julio, Gonzalo Plata, John Yeboah Zamora, entre otros jugadores.

El año de Ronie Carrillo ha sido muy bueno para el delantero ecuatoriano, que incluso lleva más goles que delanteros que Félix Sánchez llama a la Selección de Ecuador. Con sus 14 tantos en el año calendario, Carrillo supera a jugadores como Rodríguez y Caicedo que sí han jugado en las Eliminatorias.

Y la Selección de Ecuador no tiene gol

La ausencia de Ronie Carrillo en la Selección de Ecuador se hace aún más notable en los últimos partidos. En los 5 encuentros que ha tenido ‘La Tri’ en estas Eliminatorias, solo ha podido marcar 4 goles, y solo 1 ha sido de un delantero (Kevin Rodríguez vs Bolivia). El ex jugador de El Nacional aún mantiene la ilusión de llegar a ‘La Tri’: “Espero tener mi oportunidad, es mi sueño”, afirmó en Área Deportiva el jugador.

¿Es Ronie Carrillo el delantero que le hace falta a Ecuador?

El partido ante la Selección de Chile del próximo 21 de noviembre es un encuentro clave para que las críticas que hoy caen sobre la Selección de Ecuador se terminen. Félix Sánchez ha probado en ataque cinco duplas diferentes y ahora sin Enner Valencia, las ideas ofensivas cada vez lucen menos claras. Ante Venezuela, ‘La Tri’ solo tuvo un remate a puerta. Ronie Carrillo está anotando y marcando la diferencia en Portugal, por lo cual, se espera que para los amistosos de marzo o la Copa América sea considerado.