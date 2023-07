Andrés Chicaiza no se guardó nada contra la directiva de Liga de Quito: "Don Rodrigo no lo hubiera permitido"

Aunque se encuentra en Perú trabajando para poder ser habilitado en el Real Garcilaso, el volante ecuatoriano Andrés Chicaiza no olvida su paso por Liga de Quito. El jugador recordó de mala forma a la directiva del club ‘albo’ aunque se guardó mucho sobre las acciones concretas.

”No hay resentimiento con la gente de Liga, siempre agradecido por la confianza que me dieron en su momento. En Liga pasaron cosas que no son normales, si don Rodrigo Paz estaba vivo no hubiese dejado que me hagan las cosas que me hicieron”, arrancó en declaraciones con Área Deportiva de Quito.

“Yo de Liga ya pasé la página, y lo único que puedo decir es que estoy agradecido con la hinchada y el club ya que no tiene nada que ver con la gente que lo dirige”, dijo sin querer agrandar la polémica.

¿Dónde juega Andrés Chicaiza?

Sobre su situación actual, la Federación Peruana de Fútbol sigue sin habilitarlo mientras que un Tribunal independiente de la Liga 1 ya declaró que el club puede seguir con su incorporación. El ex Delfín SC, U. Católica, Deportivo Cuenca entrena con normalidad a la espera de que emitan el carnet.