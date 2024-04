Este jueves 18 de abril de 2024 se ha revelado que Arsenal ya tiene su primera propuesta para hacerse con el fichaje de William Pacho. El central ecuatoriano es uno de sus objetivos y los de Londres ya tendrían una reunión con el Eintracht Frankfurt para hacer una oferta por el ex Independiente del Valle.

Según reveló DAZN, la primera oferta de Arsenal para hacerse con los servicios de William Pacho sería de 45 millones de euros netos. Esta no sería suficiente, debido a que, el Frankfurt solo dejaría salir al jugador ecuatoriano a cambio de más de 60 millones.

Otro club interesado en el jugador ecuatoriano es el Liverpool, sin embargo, los ‘Reds’ aún no presentarían una oferta formal por el jugador ecuatoriano. Los dos gigantes de Inglaterra consideran a William Pacho el perfil ideal para reforzar su defensa para la próxima temporada.

Por su parte, el Eintracht Frankfurt lo vendería después de la Copa América USA 2024, debido a que, su intención es que el central tricolor pueda levantar su nivel en el torneo continental y su valor de mercado. El defensor es un titular fijo en el once Félix Sánchez en la Selección de Ecuador.

En los últimos años Arsenal ha fichado a dos defensores centrales para su saga, con Jakub Kiwior y Jurriën Timber, sin embargo, también irían por Pacho. Actualmente la saga de los ‘Gunners’ es liderada por Salibá y Gabriel, lo que hace pensar que Pacho podría llegar a ocupar otro lugar en el once titular.

Las estadísticas de William Pacho en la Bundesliga

En lo que va de temporada, William Pacho ha jugado con el Eintracht Frankfurt 39 partidos entre todas las competencias. El central ex Independiente del Valle se ha consolidado en el once titular de su equipo, no ha marcado goles en la temporada y lleva 1 asistencia.

¿Por cuánto sería vendido William Pacho a Inglaterra?

La venta de William Pacho al fútbol de Inglaterra sería superior a los 60 millones de euros. El central tricolor llegó a la Bundesliga por más de 10 millones y ahora le dejaría un importante ingreso al Eintracht Frankfurt. No se descarta que algún otro grande del fútbol europeo lo busque tras la Copa América.