Atención Liga de Quito: Paolo Guerrero no jugó el segundo tiempo con Perú

Paolo Guerrero, delantero y referente de Liga de Quito, recibió una fuerte pisada por parte de ‘Cuti’ Romero en el partido ante Argentina. El nueve se marchó con molestias en su tobillo para el medio tiempo y ya para el segundo tiempo no pudo regresar.

El pisotón del ‘Cuti’ Romero dejó muy tocado a un Paolo Guerrero que no pudo llevar a su equipo ante los campeones del mundo. El delantero de Liga de Quito terminó con muchas molestias no solo en su tobillo sino también con el resto de sus compañeros.

En Liga de Quito se encienden las alarmas, debido a que, en los próximos días, el 28 de octubre de 2023, los ‘Albos’ se jugarán la final de la Copa Sudamericana ante Fortaleza. El cambio también se pudo realizar como una prevención para el delantero ante tan importante partido.

Desde la llegada de Paolo Guerrero a Liga de Quito, el nueve se ha convertido en un referente del equipo blanco, principalmente en la Copa Sudamericana, donde marcó un doblete en las semifinales ante Defensa y Justicia. En el club blanco esperan a la llegada del 9 a Ecuador para realizarle los respectivos exámenes.

A Liga de Quito le quedan menos de 15 días para preparar la final de la Copa Sudamericana, donde se jugarán el ganar su quinta estrella. El equipo blanco también tendrá que jugar en este fin de semana contra Emelec, por la fecha 10 de la segunda etapa de la LigaPro.

¿Por qué sería muy delicada la baja de Paolo Guerrero para Liga de Quito?

La baja de Paolo Guerrera es delicada para Liga de Quito, puesto que, después de él no se ve un claro reemplazo en el ‘Rey de Copas’. Tras el delantero peruano vienen jugadores como José ‘Tin’ Angulo o Jan Hurtado, ambos sin minutos y confianza por parte de Zubeldía.

¿Cuándo se sabrá si Liga de Quito pierde a Paolo Guerrero?

El golpe de Romero sobre Guerrero fue directo en su tobillo, por lo cual, el delantero se mostró muy incomodo al caminar durante varios tramos del partido. Seguramente no jugará ante Emelec, al menos no de inicio si no es nada grave, sin embargo, el club le haría exámenes apenas el 9 regrese a Ecuador.

¿Cómo va la temporada de Paolo Guerrero en Liga de Quito?

La temporada de Paolo Guerrero en Liga de Quito ha tenido alto y bajos para el delantero peruano, puesto que, aún no ha logrado convertir por la LigaPro, pero ha sido determinante en la Copa Sudamericana, donde ha convertido sus únicos 3 goles desde que es jugador del ‘Rey de Copas’.

¿Cuándo jugará Liga de Quito la final de la Copa Sudamericana?

La final de la Copa Sudamericana entre Liga de Quito y Fortaleza se jugará en Punta del Este el próximo sábado, 28 de octubre de 2023. Los ‘Albos’ llegan como candidatos al jugar su octava final internacional, en la cual esperan contar con su goleador.