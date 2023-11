El dictamen del Tribunal Suizo ratificando lo dispuesto por el TAS sobre la nacionalidad de Byron Castillo cambia nuevamente el panorama del futuro del jugador. Mientras hay fuentes que señalan que el lateral puede jugar sin problemas en LigaPro, otros apuntan a que ni si quiera podría ser traspasado a otro equipo.

Giovanny Cárdenas, viceministro de Deportes de Ecuador, declaró en charlas con Radio Sonorama que “Byron Castillo no debe tener problemas en ningún lado. Se está dudando de la legitimidad de los datos y eso no lo hace Byron, no se puede dudar del Estado Ecuatoriano. No hay problema que juegue en ningún lado”.

Ante esto hubo respuesta de dos abogados con conocimiento en derecho deportivo. Antonio Pazmiño no solo opina distinto a Cárdenas sino que añade que Byron Castillo ni si quiera podría ser traspasado del Pachuca de México.

“Muy ligero este comentario. Castillo, con seguridad, no podrá ni siquiera ser transferido ¿cómo habilitarán al jugador en el Transfer Matching System (TMS), con un pasaporte claramente viciado de nulidad? ¿qué certificado de transferencia internacional (CTI) puede generarse con un pasaporte que contiene una declaración falsa? ninguno”, dijo Pazmiño haciendo alusión a los dos documentos que se registran en el traspaso de un jugador y que usa la información del pasaporte, documento con información falsa según el TAS.

Por su lado Mariela Díaz Aragón dijo que: “Que peligroso este comentario. Solo leyendo la resolución del TAS, se dará cuenta el ViceMinistro de lo resuelto en tema BYRON CASTILLO. OJO, se puede acceder al laudo en la pagina oficial del TAS, donde se encuentran publicados todos los laudos emitidos”.

De esta forma vuelven a sembarse deudas sobre si Byron Castillo podría o no jugar con libertad en sus clubes o si siempre habrá el riesgo de que soliciten alineación indebida al club que lo inscriba. La puerta de la Selección de Ecuador está cerrada.

Las opciones que tiene Byron Castillo para su carrera en el 2024

Barcelona SC lo quería repatriar pero también están pendientes de su situación de papeles además de acordar términos económicos con el Pachuca y con el propio jugador. En Ecuador también fue ofrecido a Emelec pero no hubo respuesta.

Explicación del caso Byron Castillo

Previo a la Copa del Mundo Qatar 2022, la ANFP de Chile y la FPF de Perú presentaron un reclamo por documentos irregulares de Byron Castillo, en ese entonces lateral de la Selección de Ecuador. Los dos equipos reclamaron para obtener los puntos que Ecuador ganó con Castillo en cancha, lo que los hubiera puesto en puestos de clasificación mundialistas en ese entonces.

El argumento iba a que el futbolista había falseado su identidad y nacionalidad y las instituciones mencionadas pidieron los puntos de dichos partidos, lo que los metía a ellos a la Copa del Mundo y dejaba afuera a la Tri. Tras resolución del TAS y ratificación del Tribunal Suizo, Ecuador perdió -3 puntos.