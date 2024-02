En los últimos días Aucas ha sido noticia en el fútbol ecuatoriano, pero no por sus fichajes o rendimiento en la Copa Libertadores, sino más bien por los ‘maltratos‘ a sus jugadores. El ‘Papá’ quedó expuesto en una situación con Roberto ‘La Tuka’ Ordóñez y ahora también es denunciado por uno de sus ex campeones como Caín Fara.

El ahora central de Emelec, Caín Fara, arremetió con todo en redes sociales y se lanzó contra el directivo de Aucas, Dany Walker. El central reveló que en su ex equipo los jugadores pagaban el VAR y que ahora los quieren “estafar“. “Por qué no hablas Danny de cómo querés estafarnos con el premio de campeón que todavía no cobramos y que estamos en juicio porque no querés reconocer algo que firmaste junto a todos los capitanes en una mesa”, fue parte del mensaje del central argentino.

Caín Fara llegó a Ecuador en el 2022 para firmar con Aucas y 12 meses después terminó siendo clave en el primer título local de los del Sur de Quito. A esto también hizo referencia el defensor: “Le generamos al club más de 3 millones de USD, el VAR de la segunda etapa lo pagamos nosotros los jugadores y le pusimos la primer estrellita al escudo. La gloria no tiene precio, pero se ve que tu palabra tampoco”, terminó Fara en su mensaje.

Tras un buen año con Aucas, el central decidió salir como agente libre del ‘Papá’ y firmar con Emelec, en una decisión que en su momento fue cuestionada, pero que ahora en este contexto es un poco más comprensible. Para este mensaje no ha existido respuesta desde Aucas.

Los cuestionamientos a Aucas no han parado en los últimos días, puesto que, Roberto ‘La Tuka’ Ordóñez tras ser impedido de entrar a un entrenamiento con la reserva reveló que el club le debe más de cinco meses de salario. El delantero no quiere demandar, pero otros jugadores ya han iniciado acciones legales contra el campeón de la LigaPro 2022.

Las estadísticas de Caín Fara jugando para Aucas

Con Aucas, Caín Fara jugó en el 2022 un total de 22 partidos entre todas las competencias, y sumó minutos en las dos finales ante Barcelona SC. El argentino era clave para César Farías, pero para 2023 se marchó a otro club como Emelec y su ausencia en defensa fue notoria.

César Farías también demandó a Aucas

Otro que también ha demandado a Aucas por una importante deuda es el entrenador campeón del 2022, César Farías. El DT salió del club a mitad de 2023 y ahora a decidido presentar una querella en FIFA donde solicita el pago de más de 300.000 USD con intereses.

¿Qué dice la LigaPro?

Desde LigaPro se ha guardado silencio en referencia a este caso de Aucas, no obstante, se espera que si la situación sigue tomando este camino la competencia presente algún comunicado o solicite a Aucas más información detallada de esta situación.