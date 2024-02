Este miércoles 14 de febrero de 2024 Roberto la ‘Tuka’ Ordóñez aportó nuevos detalles a la polémica con Aucas. El delantero quiso ir a entrenar con el equipo de reservas y le prohibieron el ingreso al complejo deportivo, y ahora el histórico goleador revela una importante deuda.

En entrevista con Marca 90, Roberto Ordóñez confesó que Aucas tiene una importante deuda con él. “Yo no quiero hacerle daño a la institución, soy muy grato con Aucas. Me adeudan cinco meses, premios, primas. Tengo contrato hasta junio“, confesó el delantero.

Esta versión se contrapone con la versión presentada por el directivo del club, Danny Walker, quien afirmó que el ‘Papá’ no tiene pagos pendientes con ningún jugador y que todos están al día. Además. el directivo también fue muy cuestionado por pedirle a ‘La Tuka’ que considere el retiro.

Roberto Ordóñez se ha convertido en uno de los delanteros más queridos del fútbol ecuatoriano, tras hacer historia con la camiseta de Delfín y de Aucas, puesto que, en ambos equipos fue pieza clave para que estos logren los primeros campeonatos de su historia.

En medio de esta conflicto con Aucas, el delantero ecuatoriano también pasaría a ser objetivo de otro grande de la LigaPro, incluso por su propia voluntad. La ‘Tuka’ confesó que siempre le ha gustado la idea de poder formar parte de El Nacional y en el ‘Bi-Tri’ ya se piensan su fichaje.

La ‘Tuka’ no perdonaría dinero a Aucas

Roberto Ordóñez confesó que Aucas le debe cinco meses de salario junto a premios y primas. El futbolista no estaría dispuesto a salir del club hasta que esta situación quedé saldada, aunque la demanda no está en planes del jugador sí sería una posibilidad en caso de no encontrar un acuerdo.

Los equipos que ficharían a Roberto Ordóñez

La ‘Tuka’ se “ofreció” a jugar en el Nacional, sin embargo, varios hinchas de diferentes equipos le han pedido a su directiva considerar el fichaje del histórico goleador. Entre estos clubes como Emelec, Liga de Quito y también en Barcelona SC.

Los fichajes de Aucas para la temporada 2024

En este 2024 Aucas se clasificó para jugar la Copa Libertadores, de ahí que, ha realizado importantes fichajes para tratar de competir en el máximo torneo de club y volver a los primeros lugares de la LigaPro. Los fichajes del ‘Papá’ para este año son: Fedérico Lanzillotta, Édson Reséndez, Franklin Carabalí, Patricio Pizarro, Jonnatan Minda, Juan González, Renny Jaramillo, Cristian Tobar, Adolfo Muñoz, Hancel Batalla, Mario Sanabria y Jean Carlos Blanco.