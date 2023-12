Uno de los rumores que trascendió en este este mercado de fichajes en Ecuador fue el supuesto interés de Independiente de Avellaneda por el volante ecuatoriano Johnny Quiñónez de SD Aucas. Esta vez fue el entrenador Carlos Tévez quien se refirió al tema.

Al ser consultado, el DT argentino no solo que no lo negó sino que etiquetó de prioridad a Quiñónez. “Entonces, tratamos de buscar, y es una prioridad. Ustedes saben que Quiñónez es prioridad, porque me gusta, me gusta por esto. Tratamos de buscarle variantes si no se puede traer a Quiñónez, uno debe ser abierto porque sé de la economía”, dijo.

“Me gusta el volante mixto de área a área, porque tengo 5 posicional. El año pasado nos costaba el área a área, llegar al área contraria y también defender el área nuestra. Entonces, no hay muchos de esos (volantes) mixtos que a mí me gustan”, explicó sobre lo qué pretende.

Desde SD Aucas saben que el volante de marca es uno de los mejores jugadores del plantel y que podrían recibir una gran suma de dinero por su traspaso. Sería el cuarto ecuatoriano en militar en el Rojo tras Juan Cazares, Fernando Gaibor y Carlos Luis Morales.

Las estadísticas de Jhonny Quiñónez en este 2023

Jhonny Quiñónez este 2023 lleva jugando 28 partidos, la temporada pasada disputó 25 partidos con 2 goles y 2 asistencias y fue clave en el título de campeón ecuatoriano de SD Aucas.

Quiñónez también ha tenido experiencia en la Selección de Ecuador, jugó la Copa del Mundo sub 17 con la Mini Tri y con la selección mayor ha jugado tres amistosos. El último en la victoria 3-2 de Ecuador contra México bajo el mando de Gustavo Alfaro, en ese encuentro anotó un gol.

El valor del pase de Jhonny Quiñónez

Según el portal TransferMrkt, el volante ecuatoriano Jhonny Quiñónez tiene un valor de 650 mil dólares, sin embargo el club ‘Oriental’ pediría un valor cercano a los 800 mil dólares.