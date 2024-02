Este jueves 8 de febrero de 2024 se reveló que Emelec podría sufrir otra demanda de uno de sus ex jugadores por un tema económico. En este caso sería de Bleiner Agrón, con quien podría existir un problema económico. El futbolista llegó a Emelec a inicios de 2023 y se marchó en este 2024, tras casi no tener minutos en cancha.

Bleiner Agrón había llegado a Emelec como una alternativa para la defensa azul, no obstante, casi no tuvo minutos con Miguel Rondelli y posteriormente con Hernán Torres. El central colombiano tenía una opción de compra que no fue ejecutada y se marchó del club en esta temporada, no obstante, habría una situación financiera que resolver, según informó Sttéfano Dueñas en De Una.

Los últimos días han sido cargados de problemas legales y financieros para Emelec, puesto que, se reveló que el club sería demandado por su ex figura Miller Bolaños por despido intempestivo, al igual que se lo haría en el caso de Bryan Angulo. Esto se suma a las otras querellas que ya está enfrentando el conjunto azul.

Desde Emelec no se han querido referir a estas situaciones y prefieren que el departamento legal se encargue de encontrar una solución. Agrón apenas y tuvo minutos a lo largo de todo el campeonato, no obstante, se desconoce si su querella sería por sueldos impagos u otra situación

El 2023 no solo estuvo plagado de malos resultados para Emelec en la LigaPro, sino también de resoluciones y castigos FIFA respecto a las demandas de ex jugadores. El club tuvo que lidiar con las querellas de Lass Bangoura, Mauricio Quiroga, entre otros.

Las estadísticas de Bleiner Agrón con Emelec

En todo el 2023 Bleiner Agrón jugó con un Emelec un total de 12 partidos, entre todas las competencias. La mayor participación del defensor colombiano llegó en la segunda etapa de la LigaPro donde jugó 6 partidos, por la lesión de Aníbal Leguizamón. No marcó goles ni dio asistencias.

Las salidas de Emelec para la temporada 2024

Tan malo fue el 2023 de Emelec en la LigaPro, que el club decidió cambiar casi la totalidad de su plantilla. Para este 2024 fueron varios los nombres que dejaron la plantilla tales como: Michael Carcelén, Bryan Angulo, Diego García, Aníbal Chalá, Samuel Sosa, Alexis Zapata, Bleiner Agrón, Carlos Villalba, José Francisco Cevallos y Miller Bolaños.