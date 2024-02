Joao Rojas ha sido uno de los nombres que más ha animado este mercado de transferencias en el fútbol ecuatoriano, tras sonar en varias ocasiones para llegar a Barcelona SC y también con un posible regreso a Emelec. El ex jugador de Monterrey aclaró todas las ofertas que le han hecho llegar para unirse al Ídolo y también apuntó a un problema con Emelec.

En entrevista exclusiva con Arturo Magalles para AM Sports, Joao Rojas confesó que en la intención de Barcelona SC de tenerlo en su equipo, el capitán, Damián Díaz, le mandó un mensaje: “Un tipo que yo admiro y que me parece harta pelota como es Kitu Díaz. Tenía un audio de él en el que me decía que lo iba a hacer retirar y no vamos a jugar juntos. ‘Ya me queda este año y te quedas con la 10‘, me dijo”, reveló Joao Rojas.

Barcelona SC sí estuvo muy interesado en contar con Joao Rojas para este 2024. El ex campeón con Emelec en el 2017 incluso reveló que llegó a conversar con el presidente, Antonio Álvarez, antes de terminar su contrato con Monterrey: “Barcelona no hizo una oferta, pero el presidente conversó con mi representante. Pudimos hablar cuando estaba por rescindir con Monterrey”, comentó el extremo ecuatoriano.

Finalmente Joao Rojas no terminará siendo jugador de Barcelona SC, aunque el jugador dejó en claro su amor por Emelec, ese no es el motivo principal de su ausencia. El extremo ecuatoriano confesó que su voluntad es la de seguir jugando en el extranjero.

Aunque Joao Rojas dejó en claro su “amor” y “cariño” por Emelec. El extremo ecuatoriano reveló que tal vez su aprecio al club sea más de lo que el club administrativamente siente por él. El ex jugador del ‘Bombillo’ reveló que el azul no le hizo ninguna oferta para volver, pero también hay un tema económico importante entre ambas partes.

Emelec le debe dinero a Joao Rojas

En su entrevista con Arturo Magallanes, Joao Rojas, reveló que Emelec tiene una importante deuda con el jugador, con valores incluso desde la pandemia, y que ahora le ha tocado tomar otro tipo de medidas. “A mí se me debe un valor importante de sueldos, de premios, de pandemia. Emelec a mí me debe una fuerte cantidad, he enviado cartas para no demandar al club, pero no me han respondido durante dos años, entonces voy a tomar otro proceso”, avisa Joao Rojas.

Joao Rojas demandará a Emelec

En este contexto del reclamo económico de Joao Rojas a la directiva de Emelec su representante legal aclaró que finalmente se demandará al club: “Joao tiene una demanda con Emelec por valores adeudados y por una retención de impuestos ilegal que se le hizo. Ahora vamos a tener que presentar otra demanda si Emelec no paga el 15% de la transferencia al club mexicano”, reveló Andrés Holguín en Fútbol Sin Cassete.

Las estadísticas de Joao Rojas como jugador de Emelec

Joao Rojas fue de menos a más a lo largo de su paso por Emelec. El extremo ecuatoriano llegó en 2017 y se marchó a mediados de 2022. Con la camiseta del ‘Bombillo’ jugó 153 partidos anotó 28 goles y dio 29 asistencias entre todas las competencias.