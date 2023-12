La posibilidad del posible fichaje de Felipe Caicedo con Barcelona SC para la siguiente temporada sigue generando noticias. Esta vez un cruce entre dos periodistas que se han expresado de forma distinta sobre el delantero ecuatoriano.

El jueves el periodista Vito Muñoz dio a conocer cuáles serían las condiciones que Felipe Caicedo habría puesto a Barcelona SC para aceptar su contratación. Este viernes el mismo comunicador colgó un video que sería un mensaje directo al ex seleccionado ecuatoriano.

“Si tu ya no juegas en una de las grandes ligas, ya no quieres venir ni a la Selección y ¿vas a venir a Guayaquil?, donde no se vive, se sobrevive”, empezó el periodista en un video que rapidamente se hizo viral.

“Ya descansa tranquilo, disfruta de tu familia, de tu billete. Primero, porque no te dejan, segundo porque tienes miedo de venir. Ese cuento de que amas a Barcelona, falso. Ustedes los jugadores van dónde más les pagan”, continuó Vito Muñoz.

Christian Martin responde a Vito Muñoz por Felipe Caicedo

La respuesta no tardó en llegar pero no de Felipe Caicedo, sino del periodista Christian Martín. El argentino corresponsal de ESPN, DirecTV, BBC entre otros colgó en su cuenta de twitter un mensaje en respuesta a Muñoz.

“El Doctor Chapatin le falta el respeto a mi amigo Feli. Como jugador y como persona. Un señor mayor que siempre habló por hablar que no tiene idea de nada”, escribió.

Confirmando que se refería a Felipe Caicedo luego en un video donde se ve entrenando al ex SS Lazio, RCD Espanyol entre otros colgó: “MUCHA FUERZA FELI! OJO DE TIGRE ANIMAL. COMO SIEMPRE, NI UN CM PARA ATRAS”.