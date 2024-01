Robert Arboleda ya reportó con Sao Paulo para el comienzo de la pretemporada en Brasil, mientras su posible renovación con el ‘Tricolor’ aún estaría estancada. El jugador ecuatoriano termina contrato a finales de 2024 y la primera oferta para ampliar su vínculo no fue del agrado para el central de la Selección de Ecuador.

Ante la incertidumbre de no continuar en Sao Paulo, desde Brasil informan que su representante ya ha empezado negociaciones con otro club o escucha ofertas de diferentes equipos. Uno de los clubes interesados en el central ecuatoriano sería Corinthians, que ya ha fichado a un ecuatoriano en esta temporada, Diego Palacios, y estaría muy cerca de anunciar a otro en Félix Torres.

Ante las dudas de su no continuidad en Sao Paulo se informó que Robert Arboleda no entrenaría con el club en este comienzo de pretemporada, no obstante, el histórico central ecuatoriano ha vuelto a trabajar con la intención de que esto mejore las relaciones y también la oferta de ampliación.

El central ecuatoriano lleva en Brasil desde el 2017, y poco a poco se ha convertido en una de las principales figuras y referentes de Sao Paulo en el Brasileirao y en el continente. El defensor tricolor también se ha ganado un lugar indiscutible en las convocatorias de la Selección de Ecuador para Eliminatorias y estuvo en el último mundial de Qatar.

En este 2024 Sao Paulo podrá disputar la Copa Libertadores, después de que justamente en 2023 y 2022 fuera protagonista en la Copa Sudamericana, cayendo en dos ocasiones ante clubes ecuatorianos de la LigaPro. Independiente del Valle le ganó la final del torneo en el 2022, mientras que Liga de Quito lo eliminó en cuartos de final de la Sudamericana 2023.

¿Cómo ha sido la carrera de Robert Arboleda en Brasil?

Robert Arboleda llegó a Brasil para usar los colores de Sao Paulo a mediados de 2017 y desde entonces se ha acoplado muy bien al fútbol brasilero. Entre torneos estaduales, Brasileiraos, Copas locales e internacionales, Arboleda ha jugado en Brasil 230 partidos con la camiseta de Sao Paulo anotando 16 goles y dando 5 asistencias.

¿Robert Arboleda puede fichar por la LigaPro?

En este mercado de transferencias, Robert Arboleda fue relacionado con un posible fichaje por Barcelona SC, sin embargo, el central ecuatoriano descarto esta posibilidad al tener contrato con Sao Paulo. La intención del futbolista y su entorno pasaría por seguir jugando a nivel internacional. En este 2024 cumplirá 33 años de edad.