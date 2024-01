Este martes 9 de enero de 2024 se aclaró que el volante de la Selección de Ecuador y de Liga de Quito, Óscar Zambrano, finalmente no habría fichado ya con el Bournemouth. El volante ecuatoriano interesaría a varios clubes del fútbol inglés, pero su transferencia aún no se puede confirmar.

El lunes 8 de enero de 2024 se informó que Óscar Zambrano ya estaba confirmado para el Bournemouth de la Premier League a cambio de una oferta superior a los 5 millones de dólares. No obstante, su representante Mauricio Machado le confirmó a Olé, que dicha situación no es así: “Paz dijo tener una oferta del club. Yo averigüé y sí que hay un interés, pero nunca hicieron una oferta formal. Isaac Álvarez me dijo no hay ninguna oferta oficial por Óscar”, afirmó el agente.

Óscar Zambrano es uno de los talentos más importantes del fútbol ecuatoriano y también uno de los jugadores con mayor proyección para los próximos años. A lo largo de todo 2023 se informó que el Luton era el equipo que estaba más cerca a quedarse con el jugador, pero ahora nuevamente su destino ha cambiado.

Ante esta negativa del representante, Óscar Zambrano seguiría ligado a Liga de Quito hasta que llegue una nueva oferta en la que se defina su futuro. La Comisión Especial de Fútbol, comandada por Esteban Paz, tiene como objetivo concretar la venta del jugador hasta el próximo 31 de enero, cuando terminan funciones.

Desde Inglaterra tampoco se han referido a esta posible transferencia de Óscar Zambrano, aunque el equipo más interesado en su transferencia parece ser el Bournemouth. Hace varios días el presidente del club Bill Foley se refirió a un posible fichaje de esta manera: “En los próximos días presentarán un emocionante refuerzo sudamericano“.

¿En cuánto quiere vender Liga de Quito a Óscar Zambrano?

Según la información de Transfermark, Óscar Zambrano, tiene un valor de 3 millones de euros, no obstante, en Liga de Quito estarían esperando una propuesta superior a los 5 millones para dejarlo salir. El futbolista ecuatoriano apenas cumplirá 20 años en abril.

¿Qué equipos de la Premier League están interesados en Óscar Zambrano?

Los equipos de la Premier League que estarían interesados en Óscar Zambrano para este 2024 son: Manchester United, Brighton, Bournemouth y también Luton, aunque este último estaría ya estaría muy atrás en la pelea por el jugador. Se espera que a Liga de Quito llegue una oferta que satisfaga a todas las partes.

Los jugadores que ya no siguen en Liga de Quito para 2024

Aunque el Bournemouth aún no sería el destino de Óscar Zambrano, el futbolista ecuatoriano sí estaría cerca de la Premier League y su futuro lejos de Liga de Quito. El volante ecuatoriano se podría unir a una importante lista de salida de jugadores en el ‘Albo’ conformada por: Paolo Guerrero, Mauricio Martínez, Renato Ibarra, José Angulo, entre otros.