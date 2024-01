Mediante sus redes sociales el volante ecuatoriano Dixon Arroyo fue presentado en Barcelona SC para el 2024, rapidamente se hizo viral el pasado del ‘tricolor’ en Emelec. Casos como el del ex Inter Miami se han hecho frecuentes en las últimas temporadas en el Astillero.

Solo en las últimas dos temporadas, han sido cinco jugadores que tuvieron pasado en Emelec que pasaron a Barcelona. En el 2021, Barcelona SC anunció la contratación de Gabriel Cortéz, quien en el 2019 ya había puesto vuelta al fútbol ecuatoriano para jugar con los azules.

Sin dida el traspaso que si cumple todos los requisitos para ser considerado camisetazo es el de Fernando Gaibor. El mediocampista estuvo ocho temporadas en Emelec, se fue con cuatro títulos y en el 2023 llegó a Barcelona.

En este mes se han dado dos traspasos de futbolistas de Emelec al club ‘amarillo’. El más sonado es sin duda Aníbal Chalá, quien incluso regresó a la Selección de Ecuador y estuvo en planes de Emelec pero el jugador se declaró libre y se fue.

En las inferiores también hubo novedades, el delantero juvenil Richard Borja dejó Emelec y se fue sin costo a Barcelona SC. Algunos medios hacían eco que las condiciones del jugador en el club ‘azul’ en temas de contrato no eran las óptimas.

Las salidas de Emelec para el 2024

Las nuevas contrataciones no son las únicas novedades de Emelec para el 2024. Miller Bolaños y Bryan Angulo no arreglaron su situación disciplinaria y salieron, mientras que José Francisco Cevallos, Alexis Zapata y Diego García no fueron renovados.