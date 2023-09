Este sábado 30 de septiembre de 2023 el delantero ecuatoriano, Ronnie Carrillo, volvió a marcar en Portugal. El delantero tricolor sigue demostrando un gran nivel de cara a las Eliminatorias.

Ronie Carrillo se viene postulando durante todo el 2023 como un firme candidato para ser el 9 titular en la Selección de Ecuador, no obstante, no ha entrado en la convocatoria del DT.

¿Cómo fue el gol de Ronnie Carrillo?

Ronie Carrillo aprovechó el espacio en el área para sorprender a la defensa rival y al portero y anotar un gol propio de un nueve natural. El futbolista ecuatoriano marcó el segundo para su equipo.

¿Será llamado a la Selección de Ecuador?

En los últimos meses, Ronie Carrillo ha demostrado un gran nivel y motivos para ser convocado a la Selección de Ecuador no faltan, no obstante, Félix Sánchez no lo tomó en cuenta para el comienzo de las Eliminatorias.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

El próximo partido de la Selección de Ecuador será dentro de un mes, cuando se enfrente a Bolivia por la tercera fecha de las Eliminatorias el 12 de octubre de 2023.