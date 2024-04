Este jueves 4 de abril de 2024 “explotó” la gran bomba en Deportivo Cuenca. Dos jugadores referentes de la plantilla como Rodrigo Melo y Lucas Mancinelli señalaron directamente a la directiva y explicaron la dura realidad que actualmente está viviendo uno de los equipos más importantes de la LigaPro.

En rueda de prensa Rodrigo Melo desnudó el duro momento que vive el Cuenca: “La situación del Deportivo Cuenca es insostenible. El grupo inversor y la directiva no han hecho nada para pagar los sueldos. Si quieren que salga del club, me voy”, confesó el jugador.

A estas palabras también se sumó el capitán del club, Lucas Mancinelli, quien incluso realizó una comparación muy polémica con el equipo. “Hace 3 meses que no cobramos, hay chicos que no tienen ni para ir al entrenamiento. Ni para comer. La situación es muy crítica en Deportivo Cuenca”.

Deportivo Cuenca contaba con el apoyo de un grupo inversor, sin embargo, esta relación ya no daría para más y Mancinelli volvió a cuestionar: “La presidenta no está. Le mandas un mensaje a veces contesta, a veces no. Hablas con el grupo inversor y ellos dicen que no van a poner más plata. Es un puterío, en el que nosotros estamos involucrados con los padres que se van a separar y nosotros nos quedamos en medio”.

La situación de Deportivo Cuenca se agudiza también con la realidad deportiva del club, que no ha logrado ganar un solo partido en este año. Melo fue enfático sobre esta situación y su próximo encuentro ante Barcelona SC: “Ir a jugar un partido es muy lindo, pero hay jugadores que la están pasando muy mal. Nos estamos preparando bien, pero hay chicos que no la pasan bien”, afirmó Rodrigo Melo.

Los números de Deportivo Cuenca en este 2024

Deportivo Cuenca no la pasa bien en esta temporada en la LigaPro y en Copa Sudamericana se despidió rápido tras ser goleado por Delfín. El equipo azuayo ha jugado 6 partidos en el campeonato nacional empatando 4 y perdiendo en 2 ocasiones, una de local y otra de visitante.

¿Cuándo volverá a jugar Deportivo Cuenca?

El próximo partido de Deportivo Cuenca será el próximo sábado, 6 de abril de 2024, donde se enfrentará como visitante a Barcelona SC. Es un partido aún más complicado para el equipo ‘Morlaco’. El encuentro comenzará desde las 18H00 y será transmitido por Star+