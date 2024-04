Barcelona SC fue uno de los equipos que más fichó para este 2024 en la LigaPro, por lo cual, varios jugadores ahora se han molestado y quieren salir ante la falta de oportunidades. Jhonnier Chalá y Pedro Pablo Perlaza quieren salir del club amarillo de cara a la próxima ventana de transferencias.

Para que ambos jugadores salgan del club amarillo debe existir un acuerdo de rescisión del contrato, en el que se podría finiquitar todo lo que resta del mismo. En el caso de Pedro Pablo Perlaza, aún mantiene un vínculo con el ‘Ídolo’ hasta finales de 2024 y su salario es USD 15.000 aproximadamente, en referencia a dicho monto mensual se hace la rescisión.

Distinto es el caso de Jhonnier Chalá, quien tiene contrato con Barcelona SC hasta finales de 2027 y una rescisión de contrato le saldría a los amarillos mucho más cara que en el caso de Pedro Pablo Perlaza. El central se quiere marchar al no tener oportunidades en el equipo de Diego López.

Chalá habría llegado a Barcelona SC para ganar igualmente un monto entre los 13.000 y 15.000 dólares mensuales. El central venía de ser una figura en El Nacional y los amarillos se decidieron a mantenerlo para este nuevo curso, tras la grave lesión de Franklin Guerra.

Desde Barcelona SC no se han expresado en referencia a estas posibles salidas. El ‘Ídolo’ casi no tuvo perdida de jugadores para este 2024 y si estos dos elementos salen no le dejarían ningún ingreso y se marcharían “gratis” a otro equipo del campeonato o del extranjero.

¿Pedro Pablo Perlaza fue indisciplinado en Barcelona SC?

En los últimos partidos ha sorprendido que Barcelona SC haya dejado sin opciones de jugar a Pedro Pablo Perlaza, al no tener ningún lateral “natural” para jugar por la derecha. Según Cristhian Carrasco en De Una, el futbolista estaría quedando fuera del plantel por situaciones fuera de la cancha.

Los fichajes de Barcelona SC para este 2024

Barcelona SC no solo fue uno de los equipos que más fichó para esta temporada en la LigaPro, sino también uno de los que “mejores nombres” trajo a su equipo. Las contrataciones amarillas fueron: Joao Rojas, Brian Oyola, Jhonnier Chalá, Aníbal Chalá, Nicolás Ramírez, Matías Suárez, Djorkaeff Reasco, William Vargas, Alex Rangel y Franklin Guerra.