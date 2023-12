Este jueves 21 de diciembre de 2023 la novela de Aníbal Chalá para este mercado de fichajes tuvo un nuevo capítulo. El lateral envío un comunicado revelando que Emelec ya había cobrado el cheque de su cláusula de rescisión y que era jugador libre, pero desde el club volvieron a responder de manera contundente.

El abogado de Emelec, Guillermo Bajaña, conversó con los colegas de la Radio Redonda y se refirió a la actualidad del caso de Aníbal Chalá. “Emelec no ha ido a FEF, para nada, no ha recibido nada. Emelec envió un comunicado a FEF por el correo que le envió el jugador para dar por sentada su postura, uso de la opción y condiciones del contrato”, comentó el síndico el club en diálogo con la Radio Redonda.

Aníbal Chalá avisó que era jugador libre tras terminar su vínculo con Emelec pagando la cláusula de su rescisión. No obstante, desde el club se aclara que se notificó que se haría uso de la opción de compra en un momento y que el pago se puede realizar en otra fecha, como estipula el contrato; “Emelec tenía una fecha para notificar una fecha de manifestar su decisión de compra, y otra fecha para hacer el pago“.

En redes sociales Aníbal Chalá afirmó que el club no había emitió un “comunicado falso” sobre su renovación, en el que se lo expuso mediáticamente y por el cual también se habría decidido a terminar unilateralmente su contrato con Emelec. El lateral se declara como agente libre y podría negociar con otro equipo de la LigaPro, aunque desde el ‘Bombillo’ se advierte con demandas.

Desde Emelec no existe la intención de retener al jugador contra su voluntad y aclaran que no han cobrado ningún cheque o valor para su salida. La postura del club es que para la salida del lateral ecuatoriano se les tiene que pagar el monto que solicitan en su nuevo vínculo.

¿Cuál será el futuro de Aníbal Chalá?

El futuro de Aníbal Chalá luce muy lejano a Emelec y también al Astillero. Debido a que, el lateral sonaba muy fuerte para llegar a Barcelona SC, sin embargo, el club amarillo no puede ni contratar ni inscribir jugadores porque su actual directiva no está reconocida en el Ministerio de Deporte. El lateral también ha sonado para llegar a Liga de Quito e Independiente del Valle, no obstante, aún no hay movimientos a la espera de que se resuelva su situación con el azul.

¿Puede Emelec perder “gratis” a un nuevo jugador?

En este 2023, Emelec perdió a varios jugadores “gratis”, que salieron del club sin dejarle un rédito financiero al equipo. Sebastián Rodríguez, Alejandro Cabeza, Dixon Arroyo, entre otros. El club parece ha aprendido de sus errores y en esta ocasión está muy claro en la postura de que Chalá no saldría sin dejarle un beneficio financiero al club. La situación entre el jugador y el equipo podría alargarse hasta los próximos meses, mientras no existe una clara resolución o el futbolista firme por otro equipo.